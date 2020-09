Juventus, caso Suarez: indagini fermate sull’esame farsa

Continua a tener banco in Italia il caso Suarez. Il calciatore uruguaiano, che in questi giorni ha lasciato il Barcellona ed è stato ufficializzato dall’Atletico Madrid, si trova al centro delle polemiche riguardo l’esame sostenuto a Perugia lo scorso 17 settembre per ottenere il passaporto italiano e diventare così un calciatore comunitario.

Juventus, caso Suarez: indagini bloccate al momento

Nelle ultime ore, la Juventus si è tirata fuori da questa vicenda con le parole del legale bianconero, dopo che sono però spuntate fuori delle intercettazioni che riguardavano il dirigente Fabio Paratici. Al momento però arrivano novità molto importanti, poiché nelle ultime ore è stato annunciato lo stop delle indagini riguardo il caso Suarez. A dichiararlo è stesso il procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone, che ha deciso di interrompere le attività investigative sull’esame ‘pilotato’ di Luis Suarez per ottenere il passaporto comunitario. Le indagini ripartiranno soltanto quando le autorità riusciranno a garantire la doverosa riservatezza riguardo la vicenda accaduta all’Università di Perugia per l’esame di Luis Suarez. A riportare le dichiarazioni del procuratore è stata l’ANSA.

Calciomercato Juventus, dopo Suarez sfuma anche Cavani

Non è un segreto che la Juventus abbia messo gli occhi su Edinson Cavani in questa sessione di mercato. I bianconeri hanno valutato più profili nel corso delle ultime settimane per rimpiazzare Gonzalo Higuain che ha detto addio alla Juve. Più volte però è arrivato il rifiuto del calciatore uruguaiano che non ha dimenticato il proprio passato a Napoli. Infatti, nel corso degli anni, lo stesso Cavani non ha mai approvato la scelta di Gonzalo Higuain di lasciare Napoli per la Juventus, per questo il calciatore non si è sentito di ‘tradire’ i suoi ex colori per una squadra rivale. Dopo Dzeko (che pare resterà alla Roma) e Luis Suarez che è approdato all’Atletico Madrid, ora anche Cavani sfuma per i bianconeri ed è ad un passo dall’Atletico Madrid, per formare la coppia uruguaiana con Suarez come in Nazionale.

