Calciomercato Napoli: nuovo club su Milik

Il Napoli deve cedere ad ogni costo Arek Milik. Gli azzurri stanno cercando disperatamente una sistemazione per il calciatore polacco.

Mercato Napoli: c’è anche l’Everton per Milik

Dopo la trattativa naufragata con la Roma, ora Milik rischia di rimanere un anno fermo. La trattativa per il passaggio nella capitale è sfumata e ora l’attaccante polacco si trova a dover cercare un’altra sistemazione.

Il calciatore, come riportato da Sky Sport, piace in Premier League: il Tottenham lo segue per fare di lui il vice Kane ma non ci sarebbe solo il club londinese.

Nelle ultime ore sarebbe avanzata un’altra idea, quella dell’Everton di Carlo Ancelotti, che ha timidamente sondato il terreno col Napoli.

Il club azzurro potrebbe aprire al prestito, solo a patto che Milik rinnovi (come Icardi), ma questo avverrà negli ultimi giorni di mercaoto. Il Napoli sarebbe disposto a rinnovargli il contratto per cederlo in prestito oneroso. In questo modo Milik avrebbe spazio e visibilità che con Gattuso gli mancherebbe.

Mercato Napoli: i 10 giorni di Milik

Il Napoli, come riportato da TS, ha solo dieci giorni per svuotare la rosa dei calciatori in esubero.

Ad oggi per gli azzurri la priorità resta dare via Milik. Ora anche il calciatore vorrebbe scongiurare l’idea di restare un anno in tribuna e poi andarsene a parametro zero.

Per lui sarebbe stato meglio accettare di giocare con il Tottenham che ha bisogno di un’alternativa a Kane. Gli Spurs sono disposti ad offrirgli meno di quanto la Roma gli aveva proposto (4 milioni a stagione contro i 5 dei giallorossi).

A trattare ora è Stefano Castagna, leader di Football Capital, agenzia incaricata da David Pantak, l’agente storico di Milik. Ora la trattativa si è spostata a Londra, dove l’entourage dell’attaccante polacco parla da qualche giorno con Daniel Levy, patron degli Spurs, per trovare l’intesa. Il Napoli vuole darlo via in maniera definitiva mentre gli inglesi sono pronti al prestito di un anno e riscatto a 25 milioni. La trattativa è ormai decollata e potrebbe chiudersi.

Mercato Napoli: cessione Koulibaly non è una priorità

Diverso è invece il discorso di Koulibaly. Leonardo, dg del Psg, è in contatto frequente con Giuntoli, nella speranza di riuscire a trovare la formula giusta ma ad oggi non c’è stata la proposta irrinunciabile. Il Psg ha chiesto Koulibaly in prestito con un riscatto da 52 milioni più 10 di bonus. Troppo poco per De Laurentiis.