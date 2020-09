Calciomercato Napoli, futuro Koulibaly: il Manchester City chiude il colpo

Il Napoli ha iniziato subito con tre punti la nuova stagione di Serie A. Vittoria per 0-2 della squadra di Gennaro Gattuso a Parma. Domenica ci sarà il Genoa al San Paolo avanti a 1000 tifosi. Intanto, la società continua a lavorare sul mercato tra entrata ed uscita. Tutto (o quasi) ruota attorno a Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese è finito nel mirino delle grandi e potrebbe dire addio da un momento all’altro. Restano alte però le pretese del Napoli, con il presidente Aurelio De Laurentiis che avrebbe già rifiutato alcune offerte di circa 50 milioni di euro più bonus di Paris Saint Germain e Manchester City.

Calciomercato Napoli, il Manchester City molla la pista Koulibaly

E’ il Manchester City la squadra che da diversi mesi corteggia il campione del Napoli. Guardiola è in cerca di un centrale di livello per rinforzare il reparto e aveva individuato nel senegalese l’uomo giusto. Accordo raggiunto con il calciatore e il suo agente Fali Ramadani, che ha fatto per settimane da intermediario tra i due club a causa degli attriti lasciati negli anni per l’affare Jorginho che sfumò quando era tutto fatto per firmare poi con il Chelsea. Intanto, il Manchester City non ci sta alle condizioni del Napoli e non arriverà alla cifra di 70 milioni di euro per il calciatore. Per questo il club inglese si defila e punta forte su Ruben Dias del Benfica. Già raggiunto l’accordo con il calciatore, manca quello con il club. Le parti stanno limando gli ultimi dettagli, rientrerà nell’affare anche Otamendi, che era stato proposto al Napoli nell’affare Koulibaly. Resta soltanto Il PSG in corsa per il difensore del Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, nuovo club su Milik

Napoli, Koulibaly ora resta

Sarà felice Gennaro Gattuso di tenere ancora a disposizione per il nuovo anno Kalidou Koulibaly. Il centrale azzurro, inoltre, ha più volte annunciato che Napoli è la sua casa e partirebbe solo per l’offerta giusta che accontenterebbe lui e la società. Mancano sempre meno giorni alla chiusura del mercato e più passano le ore e più aumentano le possibilità di vedere Koulibaly ancora al Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Napoli, Llorente verso la Juventus