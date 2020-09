E’ finalmente vigilia di campionato anche per Benevento, Inter, Atalanta e Lazio che avevano saltato la prima gara per il rinvio dovuro alla fine posticipata della scorsa stagione. Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa della delicata sfida che lo attende domani alla Sardegna Arena contro il Cagliari e ha fatto anche il punto sul calciomercato.

Calciomercato Lazio, Inzaghi tra campo e acquisti

Simone Inzaghi, dopo il lavoro svolto ad Auronzo di Cadore è pronto a scendere di nuovo in campo con i suoi per ripetere l’ottimo campionato e provare a qualificarsi di nuovo in Champions League. Non è rimasto troppo contento del mercato in entrata e lo ha chiaramente ripetuto anche nella conferenza stampa di oggi pomeriggio che ha anticipato l’esordio in Serie A.

“Sono soddisfatto del lavoro dei ragazzi, anche se abbiamo avuto qualche problemino nel reparto arretrato. Non abbiamo fatto in tempo a inserire alcuni nuovi. Alla fine partiremo con gli stessi dell’anno scorso più Reina ed Escalante che sapranno darci una mano. Questa stagione sarà difficile e complicata, ma vogliamo ricominciare il nostro cammino dopo aver fatto un’annata esaltante”.

Calciomercato Lazio, la rabbia di Inzaghi

Simone Inzaghi, però, ha mostrato anche un’insoddisfazione latente circa l’inizio della stagione, sia dal punto di vista del mercato che per quanto concerne il campo.

Obiettivi? “Come ogni anno partiamo dietro. Sono fiducioso, alleno una squadra molto seria. Volevo un altro inizio, sia a livello di calendario che di nuovi giocatori. Siamo in emergenza, ma non deve essere un alibi”.

Hoedt? “C’è ancora tempo, c’è apertura, lo ha ribadito il presidente in un’intervista. Non sarà un problema aiutare questa squadra, perché sappiamo tutti che questa squadra va aiutata. Abbiamo perso Ramos a Frosinone per un intervento sconsiderato di un avversario. Ramos è importante: la sua assenza, così come quelle di Vavro e Bastos, ci penalizza. Ora sto provando Parolo come centrale difensivo. Ha volontà e spirito di sacrificio, mi ha detto che giocherebbe nei tre dietro senza problemi”.

Lazio e Champions League: le parole di Inzaghi

Il tecnico della Lazio, poi, si è soffermato sull’evento della stagione: la Champions League. I biancocelesti sono tornati nella massima competizione europea dopo 14 anni e sono pronti a dire la loro.

“Sarà una stagione complicata ma vogliamo ricominciare il cammino da dove ci siamo fermati. E’ stato un continuo di emozioni, a partire dalla Supercoppa e finita col ritorno in Champions dopo un cammino difficile. Siamo pronti a dire la nostra”.

