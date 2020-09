Il calciomercato della Juventus, dopo l’acquisto di Alvaro Morata, punterà soprattutto alle cessioni ma i bianconeri potrebbero tentare il colpo ad effetto negli ultimi giorni di questa sessione per accontentare Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, piace Chiesa

I bianconeri hanno l’obiettivo di rendere la squadra di Andrea Pirlo ancora più competitiva e fino alla fine del mercato proveranno a portare a casa uno dei prospetti più importanti del calcio italiano. Federico Chiesa è da tempo uno dei pallini di mercato della dirigenza bianconera che, però, ha sempre trovato il muro della Fiorentina davanti ad un possibile affondo per l’esterno. Nella prima uscita di Serie A, il classe ’97 è stato tra i migliori in campo nella gara contro il Torino e ha attirato nuovamente su di sé gli occhi della Juve.

Calciomercato Juventus, arriva Chiesa? Parla Iachini

Alla vigilia della seconda giornata di Serie A, in cui la Fiorentina affronterà l’Inter a San Siro, Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa della sfida e del possibile addio di Federico Chiesa.

“Oggi l’ho dovuto frenare perché andava troppo forte. Lavora bene e si impegna molto. E’ qui con noi e non abbiamo sentore di altre cose. Vuole bene alla Fiorentina, è attaccato alla maglia e rende al meglio. Tutto può accadere nel mercato ma può succedere di tutto con tutti i giocatori in ogni squadra”.

Ha cambiato ruolo: chi giocherà al fianco di Ribery? “Valuterò di volta in volta, a seconda della partita e della condizione dei ragazzi chi mandare in campo dall’inizio e chi a partita in corso. Cutrone, Vlahovic e Kouame sono tutti titolari. Resteranno tutti qui. Gli attaccanti hanno bisogno di giocare, sono tutti e tre giovani e valuterò di volta in volta. La concorrenza è il sale della crescita di tutti”.

Iachini: “I big restano tutti qui”

Tutto può succedere, dice Iachini ma nella sua testa ci sono altre idee. Ha intenzione di proseguire con tutta la rosa attualmente a disposizione e di contare sui big. Da Pezzella a Milenkovic, passando per Castrovilli, il tecnico viola ha ribadito l’incedibilità dei prezzi pregiati.

“Ho letto di Pezzella che era rimasto fuori per motivi di mercato. German è il nostro capitano ed è qui con noi. Aveva saltato anche un’amichevole per infortunio, e non era a disposizione per il Torino. La volontà del presidente e della società è quella di trattenerli tutti, non so niente di diverso”.

