Fiorentina, Commisso: che frecciata ai Della Valle! Le dichiarazioni

Il patron dei viola, Rocco Commisso, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del progetto del nuovo stadio e non solo.

Commisso sullo stadio: “Vogliamo imitare il Manchester City“

Rocco Commisso ha grandi progetti per la sua squadra. Lo ha rivelato questa mattina in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: “Da quando sono arrivato a Firenze ho sempre detto che sono intenzionato a regalare una nuova casa ai nostri tifosi perché se lo meritano. La nostra idea è quella di rendere l’Artemio Franchi come un impianto moderno e all’altezza delle esigenze di un club che ha grandi ambizioni. Abbiamo iniziato un percorso che potrà valorizzare non solo la Fiorentina, ma anche la città. Sarebbe importante per quanto riguarda l’economia toscana. Soprattutto in questo periodo di grande crisi che stiamo affrontando”.

“Facciamo un esempio: il Manchester City. Era grande come la Fiorentina, oggi è a 611 milioni di ricavi. Anche in Italia c’è la Juventus che da 200 è passata a 460. Avendo studiato so che i ricavi di una squadra dipendono da quello che fai sul campo. Nella passata stagione non ci siamo piazzati né per la Champions League né per l’Europa League e non abbiamo nemmeno uno stadio nuovo. Nel campionato americano le squadre, prima di entrarci, i club pagano quasi 300 milioni di dollari e devi portarti anche lo stadio. Cosa fanno questi grandi club? Chiedono aiuto allo Stato, così i costi diminuiscono ma le città prendono le squadre“.

Frecciata ai Della Valle: “Ho messo più soldi io che quelli che c’erano prima di me“

“Con i soldi che spendo intendo farci quello che voglio. Sempre nei limiti della legge. Da quando sono arrivato ho speso più soldi io che quelli che c’erano prima di me. Ed io non rubo. C’è la possibilità che con il passare degli anni l’entusiasmo possa svanire. Ne ho 70, voglio lasciare un bel ricordo ai miei tifosi. Ma se non me lo vogliono far fare, non so quello che può accadere. Non vi nascondo che tutta questa storia inizia ad innervosirmi non poco”.

Commisso annuncia: “Senza stadio la Fiorentina vivacchia“

“Confermo che se non vogliono farmi fare lo stadio la mia squadra può vivacchiare. Ed io non voglio che questo accada. Anche perché io non sono qui per vivacchiare. Voglio che la gente capisca è che se sto facendo questo è solo per il bene della Fiorentina“.

