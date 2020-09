Roma, Fonseca perde la fiducia dello spogliatoio: Friedkin vuole Allegri

La Roma si concentra ad affrontare la prossima giornata di Serie A contro la Juventus. Subito un big match importante all’Olimpico dopo la sconfitta a tavolino con l’Hellas Verona per un errore di un segretario giallorosso nel completare la lista. Sconfitta arrivata dopo che sul campo di gioco la partita era terminata 0-0. Caos totale a Roma, oltre alla questione Diawara che ha sancito la sconfitta a tavolino, è sempre più difficile gestire il caso Dzeko. L’attaccante bosniaco è rimasto in panchina contro l’Hellas Verona perché pronto a passare alla Juventus, ma i problemi tra Milik (scelto come sostituto di Dzeko) e il Napoli hanno bloccato il passaggio dell’attaccante giallorosso a Torino. Una grana non di poco conto per mister Paulo Fonseca che ora dovrà riprendere mentalmente un giocatore che già si sentiva di un’altra squadra.

Roma, Fonseca ha perso lo spogliatoio

Sembra ormai sempre più gettonato il nome di Max Allegri per la panchina della Roma. Il tecnico italiano aspetta sempre un grande progetto e nel mirino giallorosso c’è proprio l’ex Juventus. Ormai non è un mistero, ma cosa, invece, è venuto fuori in questi giorni è che Paulo Fonseca rischia seriamente di perdere il posto in panchina alla Roma. L’allenatore avrebbe perso la fiducia del club e non solo, anche quella dello spogliatoio adesso sarebbe a serio rischio. La squadra non pare sia più intenzionata a seguire l’allenatore che potrebbe ritrovarsi alla porta da un momento all’altro.

Mercato Roma: Friedkin deciso, si punta su Allegri

La Roma vuole sognare in grande e ci sono forti ambizioni del nuovo presidente Friedkin. Per questo, oltre ad Allegri, i giallorossi vorrebbero ingaggiare anche un dirigente di un certo livello, si tratta di Fabio Paratici, che tornerebbe a far coppia con Allegri come capitato alla Juventus. L’offerta per l’allenatore sarebbe di circa 7,5 milioni di euro l’anno. Allegri si è già preso un anno sabbatico e questo iniziando sarebbe il secondo, ma potrebbe ritrovarsi l’offerta della Roma sul tavolo da un momento all’altro.

