Calciomercato Milan, accordo totale con il Lione: c’è il colpo

Il Milan scenderà in campo questa sera per la sfida valida per il terzo turno preliminare e per l’accesso agli spareggi d’Europa League (ultimo turno di qualificazione prima della fase a gironi). Ci sarà il Bodo/Glimt da affrontare per i rossoneri di mister Stefano Pioli. La squadra è concentrata sul campo, mentre la società lavora senza sosta per trovare le giuste sistemazioni tra mercato in entrata e in uscita. Un calciatore che lascerà sicuramente il progetto rossonero è Lucas Paqueta, che non rientra nei piani tecnici dell’allenatore.

Calciomercato Milan, Paqueta verso la cessione: c’è l’accordo

Il Milan lavora per la cessione di Paqueta. Ormai è questione di giorni prima che il giovane talento brasiliano dica addio. Non è scoccata la scintilla tra le parti e il giocatore proverà a rilanciarsi in Europa ma in un altro campionato. Su di lui c’è il forte interesse del Lione di Aulas, che cederà Depay in queste settimane e vorrà rimpiazzarlo con più calciatori di qualità. Oltre al talento del Milan, il club francese è vicino anche all’acquisto di Facundo Pellistri del Penarol. Prima ci saranno delle cessioni per poi far partire l’assalto a Paquetà. Il Milan, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, valuta il calciatore almeno 20 milioni di euro, ma l’affare potrebbe chiudersi anche con uno scambio.

Mercato Milan, il sogno resta Depay

Inizialmente Lione e Milan avevano pensato ad uno scambio, con Paqueta in Francia e Depay in Italia. Accordo però non raggiunto tra le parti a livello economico, con il Lione che chiedeva anche una conguaglio oltre al cartellino del calciatore brasiliano. L’idea però non è tramontata, perché il Lione ancora non ha presentato l’offerta per Paqueta e lo farà nei prossimi giorni. E’ lì che i rossoneri potrebbero nuovamente chiedere il calciatore olandese e chiudere il grande colpo di mercato in attacco, con Depay che andrebbe a completare il reparto offensivo affiancando Zlatan Ibrahimovic.

