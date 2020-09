Calciomercato Milan, colpo in difesa: arriva la riposta del club

Il Milan pronto a settimane sempre più impegnative in vista della qualificazione in Europa League e l’inizio della Serie A. Il club rossonero giocherà questa sera alle ore 20:30 a San Siro contro il Bodo/Glimt per il terzo turno di qualificazione d’Europa League e l’accesso all’ultimo turno preliminare. Tanta attesa nell’ambiente rossonero che ha voglia di tornare in Europa.

Milan, assenze pesanti in difesa: si cerca un centrale

Match non del tutto scontato per il Milan, anzi. Il club rossonero andrà ad affrontare la gara contro i norvegesi del Bodo/Glimt con assenza importanti nel reparto difensivo: out Romagnoli e Musacchio centralmente e Conti sulla destra, ma non sono gli unici. Infatti, nelle ultime ore, il club ha dovuto rinunciare anche a Leo Duarte. Il calciatore brasiliano è risultato positivo al tampone da Covid 19 e dovrà restare in isolamento. Assenze non di poco conto per il Milan che è in continua ricerca di un calciatore in quel ruolo. Tanti i nomi, su tutti Bustos, Milenkovic e Ajer.

Calciomercato Milan, assalto a Milenkovic: contatti con il calciatore

L’obiettivo primario del Milan resta Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina con un contratto in scadenza nel 2022. Il club viola sta lavorando per prolungare il contratto del giovane difensore serbo, che piace tanto a Pioli dai tempi di quando era allenatore della Fiorentina. L’intenzione è quella di acquistarlo, ma non sarà semplice. La Fiorentina chiede ancora 40 milioni di euro per lui, troppi secondo il Milan considerando il contratto in scadenza tra meno di due anni. Intanto, sono stati avviati i contatti con il suo agente Ramadani, dove il Milan ha spiegato di essere fortemente interessata al calciatore e proverà in tutti i modi ad acquistarlo alle sue condizioni. Il centrale di difesa ha già dato il suo ok per un possibile trasferimento, difficile però pensare che possa raggiungersi l’intesa tra i club prima della chiusura di questa sessione di mercato.

