Calciomercato Napoli: altra big su Milik

Il Napoli è pronto a dire addio ad Arek Milik. Secondo le ultime di mercato del CDS ci sarebbe un’altra big sul polacco.

Mercato Napoli 2020: il Tottenham su Arek Milik

Come riportato da TS, Arkadiusz Milik potrebbe finire in questi giorni anche al Tottenham. In Premier League la punta sarebbe il vice-Kane.

Il Napoli non ha perso la calma per Milik anche se Cristiano Giuntoli si rigira tra le mani le carte che si ritrova, per provare a fare banco.

Ad un anno, anzi meno, dalla scadenza del contratto di Arkadiusz Milik per fortuna su di lui ci sono ancora diversi club pronti a prenderlo, tra queste anche il Tottenham.

Ultime Napoli, speranza Spurs

Il Napoli per non perdere l’attaccante a zero e tenerlo fuori rosa, pagandolo, per un anno, deve cedere ad ogni costo Milik in questa sessione di mercato.

Per fortuna a Londra il Tottenham lo abbraccerebbe volentieri. La punta, dal canto suo, pare non avrebbe pregiudizi nel doversi accomodare in panchina, per essere l’alternativa di Harry Kane, un “uragano” difficile da superare nelle gerarchie.

Il Napoli, da parte sua, ad oggi è ancora convinto che qualcosa sta per accadere, la sua valutazione resta di venticinque milioni (con o senza bonus non è un dettaglio ma si vedrà, in relazione al pagamento): però intanto ha deciso che Milik continuerà ad allenarsi in disparte, fuori dal progetto con la Roma fuori, invece, dai giochi.

Napoli: le altre cessioni



Il Napoli ha ora altri poggetti per Milik e non solo. Ad oggi l’organico va sfoltito e non solo per questioni di bilancio. Molti calciatori hanno bisogno di trovare spazio in un altro club.

Tra questi Ounas e Younes che avrebbero dovuto congedarsi assieme, mentre adesso, vista l’esigenza di avere un altro esterno uno dei due potrebbe restare. Chi resterà, avrà il dovere di mettere in «crisi» Gattuso, per avere una maglia. Questa volta potrebbe toccare a Ounas rimanere.



Chi invece dovrebbe andare è Luperto che potrebbe finire al Crotone, che sembra in vantaggio sul Verona ed ha quasi rassicurato Ursino, il ds dei calabresi. «C’è uno spiraglio, vediamo». Attenzione anche alle uscite in Serie B come Palmiero e Ciciretti, che andrebbero via in tandem.