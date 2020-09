Calciomercato Juventus, cessione ad un passo: ci sono due big

Il calciomercato di Serie A si fa sempre più interessante, e in questi ultimi giorni la maggior parte delle squadre sta cercando di mandare in porto alcune operazioni importanti. Non solo acquisti, ma anche cessioni, con la Juventus che ne sa qualcosa. I bianconeri vorrebbero puntellare la rosa, ma per farlo dovranno liberare degli slot, e magari anche monetizzare da qualche addio.

Ultime Juventus: addio Khedira, due pretendenti

Nella rosa della Juventus c’è più di qualche giocatore attualmente in uscita, e tra questi c’è sicuramente Sami Khedira. Il centrocampista negli ultimi mesi è stato utilizzato pochissimo, e già scorsa stagione, a causa di vari problemi fisici, è stato praticamente assente. Chiaro di come adesso l’avventura del tedesco sembra essere arrivata ormai al capolinea, con una Juventus che sta studiando la rescissione contrattuale, così come è accaduto con Higuain e Matuidi. L’interesse per il giocatore c’è eccome, e specie da due big: Manchester United e PSG. Stando a quanto riportato dal Corriere di Torino, le due squadre starebbero aspettando il momento giusto per affondare il colpo, avendo poi delle garanzie per ingaggiare il centrocampista a parametro zero.

Mercato Juventus: asse con lo United

Khedira piace molto allo United, e i Red Devils vorrebbero avere prima la certezza di completare l’operazione a zero, e poi accelerare per la chiusura. Quella tra i bianconeri e la squadra inglese è un asse di mercato molto importante, e potrebbe presto coinvolgere anche un altro giocatore in uscita dalla Juventus: Douglas Costa. Il brasiliano è finito nel mirino del Manchester da un bel po di tempo, e chissà che non possa esserci un’offerta vera e propria da qui ai prossimi giorni. Intanto attenzione alla concorrenza di un’altra squadra di Premier. LEGGI QUI ALTRI DETTAGLI

News Juventus: altra cessione in arrivo

Non solo Khedira e Douglas Costa tra i partenti, ma anche Pellegrini. Il giovane terzino è ad un passo dal Genoa, e nelle prossime ore ci si aspetta la chiusura dell’operazione. Pirlo non lo reputa indispensabile nella sua rosa, la squadra ligure sta accelerando.

