Calciomercato Inter, colpo dal Barcellona: in uscita un campione

Il mercato di Serie A si fa sempre più incandescente, e in questi ultimi giorni le big del nostro campionato si sono attivate parecchio per cercare di rinforzare le proprio rose. Attenzione soprattutto all’Inter, il quale ha più volte sondato il campo per diversi campioni, e che starebbe pensando ad un colpo anche in difesa. Godin è del Cagliari, Skriniar è in partenza, ed è per questo che l’arrivo di un centrale non sarebbe affatto male.

Ultime Inter: Umtiti può diventare un obiettivo

Tra i tanti nomi accostati all’Inter nelle ultime settimane, c’è anche Samuel Umtiti. Il centrale è attualmente in uscita dal Barcellona, e difficilmente troverà spazio nelle gerarchie di Koeman. Il francese ha avuto diversi problemi fisici nell’ultima stagione disputata, ed è per questo che la cessione appare la pista più percorriibile in questo momento. I nerazzurri ne potrebbero approfittare, anche perchè il suo profilo da sempre interessa alla dirigenza meneghina già da diverso tempo. Non è infatti da escludere un assalto negli ultimi giorni di mercato. Questa la notizia riportata da France Football.

Mercato Inter: Umtiti, tra strategia e concorrenza

Umtiti è un giocatore che piace parecchio all’Inter, ma è allo stesso tempo un obiettivo molto difficile da raggiungere. La trattativa è complicata in base a molti fattori, uno di questi la concorrenza. Sul francese ci sarebbero altre 4 pretendenti, tra cui in particolare il Manchester United. I Red Devils sondano il terreno per un eventuale assalto, e studiano la possibilità di acquistare il giocatore ad un prezzo decisamente più basso rispetto a due anni fa. I nerazzurri restano in corsa e non sono da sottovalutare: l’asse è caldo, e l’affare Lautaro Martinez potrebbe aiutare non poco.

News Inter: prima la cessione di Skriniar

Se da una parte si pensa al colpo Umtiti, dall’altra è chiaro che si debba prima di tutto gestire la situazione relativa a Skriniar. Il difensore slovacco non rientra nei piani di Conte, e le pretendenti continuano ad essere tante. Occhi puntati sul Tottenham, seriamente interessato, e che potrebbe sborsare la cifra richiesta: 60 milioni di euro.

