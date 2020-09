Antonio Conte può dirsi estremamente soddisfatto del calciomercato portato avanti dall’Inter. I nerazzurri hanno accontentato il tecnico con l’acquisto di tre pedine che mancavano per ridurre il gap con la Juventus e per provare a vincere subito.

Calciomercato Inter, si cerca un nuovo difensore

I colpi in entrata, però, potrebbero non essere terminati. In caso di addio di Milan Skriniar, infatti, per l’Inter sarà necessario tornare sul mercato e cercare un nome nuovo per la difesa. Assodato che il primo obiettivo per sostituire il partente Godin è Matteo Darmian, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno anche altri nomi sul taccuino. Su tutti piace Nicolas Otamendi, difensore del Manchester City che sembra fuori dal progetto tecnico di Pep Guardiola e ha il contratto in scadenza nel 2022. Dunque potrebbe essere un nome low-cost per il reparto arretrato di Conte che ha chiesto esperienza e qualità.

Calciomercato Inter, colpo a sorpresa: cessione ad un club di Serie A

Calciomercato Inter, Otamendi può liberarsi a zero

Nonostante i due anni di contratto che lo legano ancora al Manchester City, Nicolas Otamendi potrebbe rappresentare un colpo “alla Vidal” per l’Inter. Il difensore argentino, infatti, ormai escluso dalle scelte di Guardiola, potrebbe trovare un accordo con il club inglese per dire addio a parametro zero e accasarsi a San Siro. Ma l’Inter non è l’unico club che si è interessato ad Otamendi nelle ultime settimane. Dall’Italia al Portogallo, sono tanti i club che hanno chiesto informazioni all’entourage del 32enne difensore nativo di Buenos Aires.

Calciomercato Inter, Conte ha deciso il futuro di Eriksen

La Lazio ci prova per Otamendi

Stando a quanto riferisce A Bola, all’entourage di Nicolas Otamendi sono arrivate offerte da Portogallo, Italia e Spagna e presto potrebbe decidersi il futuro dell’argentino. Porto, Valencia, Betis Siviglia, Inter e Lazio hanno tentato il primo approccio con il classe ’88 che, però, pare avere le idee abbastanza chiare su cosa scegliere. Le sue preferenze in questo momento indicano Inter e Porto: ora toccherà ai club trovare un accordo con il Manchester City e con il calciatore.

