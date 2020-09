Calciomercato Inter, Vecino ad un passo dall’addio. Le ultime

La squadra nerazzurra si sta concentrando molto sul mercato in uscita. Dopo l’ufficializzazione, ieri sera, di Arturo Vidal dal Barcellona è ora di pensare alle cessioni. Vecino è pronto all’addio: può continuare la sua avventura calcistica in Serie A.

Inter, per Vecino possibile cessione al Napoli

Antonio Conte sta decidendo chi può rimanere nella sua rosa e chi no. Dopo gli acquisti di Hakimi, Kolarov, Pinamonti, Vidal, Sanchez e i riscatti di Barella e Sensi è tempo di cessioni e anche di monetizzare. Nel pomeriggio si era parlato di una possibile cessione di Milan Skriniar in Premier League. Pare che il Tottenham dell’ex Josè Mourinho voglia rinforzare il reparto difensivo con l’acquisto dello sloveno che sembra non rientrare più nei piani tecnici del manager di Lecce. Ma non solo. Si è parlato di un possibile interessamento del Napoli per il centrocampista Matias Vecino. L’uruguaiano non è mai stato un titolare ed è per questo che è stato messo nella lista dei possibili partenti. Gattuso gradirebbe molto un suo arrivo, visto che sarebbe adatto per il suo nuovo modulo di gioco (il 4-2-3-1). Le due società stanno discutendo per questa trattativa nata da pochissime ore. Si sta studiando, soprattutto, le modalità di pagamento e se cedere il calciatore in prestito o a titolo definitivo.

Vecino, il Napoli lo vuole in prestito

Aurelio De Laurentiis gradirebbe prendere il calciatore in prestito con diritto di riscatto. In modo tale che, alla fine del campionato, si possa discutere nuovamente con la società di Steven Zhang per una cessione definitiva. Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, nella trasmissione in onda su ‘Sky Sport’, ha dichiarato che gli azzurri vorrebbero optare per l’obbligo di riscatto in base al numero di presenze che il calciatore della ‘Celeste’ farà con i partenopei.

Il giocatore gradirebbe la destinazione

C’è una buona notizia: pare che lo stesso Vecino sia soddisfatto della sua possibile destinazione. E pensare che anni fa era stato vicino proprio ad approdare a Napoli, ma scelse di andare a Milano dopo le due ottime stagioni disputate con la maglia della Fiorentina dal 2015 al 2017.

