Calciomercato Inter, Conte ha deciso il futuro di Eriksen

Il mercato di Serie A continua ad accelerare parecchio, e nel corso di questi ultimi giorni la maggior parte delle squadre si sta attivando sia per quanto riguarda gli acquisti, sia le cessioni. Ne sa qualcosa l’Inter, intenzionata a puntellare vari reparti, ma anche di cedere qualche esubero. Il modus operandi della società è chiaro: per ogni investimento, ci sarà una cessione a sostenerlo. Ecco che prima di fiondarsi su altri obiettivi, il club meneghino dovrà lasciar partire qualcuno.

Ultime Inter: addio Eriksen, Conte e società disposti alla partenza

Si sa, Antonio Conte è uno che va dritto al sodo, e se c’è un tecnico che più di tutti va e resta sulle sue idee, quello è proprio l’allenatore salentino. All’Inter sono stati chiari subito dei concetti, e se con il tempo si sperava che qualcosa sarebbe cambiato, alla fine non è stato così. Eriksen rischia di diventare un caso in nerazzurro, e il feeling mai sbocciato con Conte, adesso può trasformarsi in cessione. Il danese ha collezionato tante panchina, e la bocciatura è arrivata, anche se in maniera graduale ed indiretta. Fatto sta che, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la società è ora disposta ad accogliere eventuali proposte, ovviamente non inferiori a 27 milioni di euro, ovvero la cifra spesa per il suo arrivo a Milano.

Mercato Inter: dove giocherà Eriksen?

Il futuro di Eriksen è ancora parecchio incerto, e ad oggi è davvero difficile fare una previsione su quale sarà la sua prossima squadra. Ci sono stati dei timidi sondaggi dalla Premier League, ma mai un’offerta valida e interessi concreti da parte di qualche pretendente. Futuro all’Inter? Non è da escludere, con una stagione che però potrebbe essere ancora una volta in chiaroscurso. Conte raramente cambia idea, ma chissà che stavolta non saremo tutti smentiti.

News Inter: blitz per una cessione

