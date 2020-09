Oroscopo di oggi 22 settembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 22 settembre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani non sarà semplicissimo rimanere calmo ma c’è la Luna a rasserenare il tuo animo e a prendere con maggior saggezze le situazioni difficili. Per qualcuno i problemi sono legali o sentimentali: in questo caso un po’ di confusione è più che naturale!

Toro. L’energia e la positività domani faranno parte della tua vita. Alcuni progetti lavorativi tolgono troppo tempo o sono bloccati e per questo potresti sentirti ancora un po’ preoccupato. Sappi che fino al mese di novembre avrai modo di rimediare alla situazione.

Gemelli. Domani potresti provare un forte stress. Solo verso fine settimana la situazione tornerà ad essere abbastanza tranquilla. La serata di domani cercate di passarla nel modo più tranquillo possibile perché la Luna è in dissonanza.

Cancro. Domani dovrai sforzarti di essere più tranquillo. Hai tanta agitazione provocata da problemi lavorativi che non ti fanno stare in pace con te stesso. Ecco perché in questi giorni potresti essere particolarmente sopra le righe.

Leone. C’è il Sole a regalarti un’ottima ventata di energia nella giornata di domani. Entro novembre dovresti cercare di sistemare eventuali contenziosi, situazioni finanziarie e tutto ciò che è rimasto in sospeso finora. Meglio lavorare su progetti validi e sicuri perché il 2021 sarà ricco di incertezze.

Vergine. Hai tanti doveri da rispettare e la giornata di domani sarà particolarmente pesante dal punto di vista mentale. Dovrai definire, in modo chiaro, quali sono le situazioni importanti per te e dovresti farlo entro la fine di questo 2020.

Oroscopo di oggi: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Finalmente si inizia a recuperare con il Sole che si allinea ai Pianeti nel tuo segno. In amore sarai decisamente più fortunato, mentre sul lavoro si dovrà faticare ancora un po’.

Scorpione. Domani sarà una giornata promettente. Sfrutta la giornata per risolvere dei problemi, per portare avanti i progetti importanti. Forse ci sono crediti ancora non riscossi oppure dei contenziosi rimasti aperti, il lato economico è l’unico che crea qualche grattacapo.

Sagittario. Domani dovrai darti da fare, metterti in gioco: sfrutta le prossime 48 ore per chiarire una questione in amore. Non aspettare il mese di ottobre, perché potrebbe essere troppo tardi!

Capricorno. Domani ti sentirai molto agitato: ci saranno nuove preoccupazioni riguardo il lavoro e i soldi. Per fortuna dalla prossima settimana avrai l’opportunità di sistemare qualcosa o comunque di vedere tutto in maniera più chiara.

Acquario. Riuscirai ad avere una giornata molto energica domani ma non basterà a fare tutto ciò che dovrai. Vorrai capire quali scelte dovrai fare nei prossimi mesi. Preparati, perché entro la fine del 2020 ci saranno grandi cambiamenti nella tua vita.

Pesci. Confusione: ecco la parola chiave di domani. Lavoro e amore saranno circondati dalla confusione. Chi ha vissuto dei momenti di crisi nella coppia, dovrà capire cosa desidera veramente. Per fortuna, dalla prossima settimana comincerai a recuperare sul lavoro.

L’oroscopo delle squadre di Serie A

JUVENTUS – I bianconeri, nati sotto il segno dello Scorpione, dovrà fare i conti con qualche elemento economico ancora non definito ma domani sarà una giornata promettente. Ciò significa che nel mercato potrebbe muoversi qualcosa di molto importante.