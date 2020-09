Calciomercato Napoli, Milik in Premier League: decide ADL

Non ha fine il caso Milik. L’attaccante polacco è rimasto fuori dal progetto azzurro di Gennaro Gattuso dopo aver rifiutato più volte il rinnovo proposto dal presidente Aurelio De Laurentiis. Adesso Giuntoli lavora per trovare una sistemazione all’attaccante che è in scadenza 2021 e già tra qualche mese potrebbe accordarsi per firmare a costo zero per il prossimo anno con un nuovo club. Intanto, pare si sia completamente conclusa la telenovella con la Roma. Il club giallorosso l’avrebbe acquistato come sostituto di Dzeko che sarebbe andato alla Juventus, ma i bianconeri, stufi delle questioni tra il Napoli e Milik, hanno deciso di cambiare obiettivo e puntare su Alvaro Morata. Per questo Dzeko resterebbe dunque alla Roma e Milik al Napoli, ma fuori rosa. Adesso due club inglesi puntano su di lui, ma non alle richieste del Napoli.