L’Inter di Antonio Conte continua a lavorare per trovare la quadratura del cerchio e dal calciomercato sono arrivati i nomi che il tecnico salentino ha chiesto alla dirigenza nerazzurra. L’ultimo, proprio oggi, è Arturo Vidal che va ad intensificare il traffico nel reparto di centrocampo che è il primo a dover essere sfoltito entro il 5 ottobre.

Calciomercato Inter, troppi centrocampisti: al via le cessioni

Con l’arrivo di Arturo Vidal sono dieci i centrocampisti a disposizione di Antonio Conte per tre posti disponibili. Troppi sia per il tecnico che per la società che presto dovranno valutare le tante proposte che stanno arrivando dalla Serie A e dai campionati stranieri per gli “esuberi”. Radja Nainggolan, Joao Mario, Lucien Agoumé e Matias Vecino sono gli indiziati a lasciare per sempre i nerazzurri. Per il giovanissimo centrocampista franco-camerunense si stanno aprendo le porte dello Spezia e presto saluterà in prestito l’Inter. Ma poi c’è da risolvere le grane relative agli altri centrocampisti. Richieste troppo alte rischiano di far saltare gli affari, così come le volontà economiche dei calciatori. Ma presto qualcosa dovrà sbloccarsi a tutti i costi.

Calciomercato Inter, colpo dalla Premier League: le ultime

Calciomercato Inter, Joao Mario richiestissimo

Tra gli esuberi, il calciatore con molte offerte è Joao Mario, a sorpresa. Stando a quanto riferisce Record, infatti, il fantasista lusitano ha ricevuto parecchie proposte dai maggiori campionati europei. Dalla Premier League sono arrivati offerte da West Ham, Leeds United e Newcastle che nell’ultima settimana di mercato potranno affondare il colpo. Ma c’è anche concorrenza dalla Liga: Valencia e Betis Siviglia hanno chiesto informazioni all’Inter e potrebbero inserirsi nella corsa. Così come potrebbe farlo anche il Galatasaray che sta cercando un calciatore con quelle caratteristiche per tornare a vincere in patria.

Calciomercato Inter, sondaggio per il difensore

Il Cagliari spera ancora in Nainggolan

L’altro centrocampista di troppo è Radja Nainggolan che sta cercando di capire se sarà utile alla causa o meno. Il belga ha disputato l’ultima stagione al Cagliari e tornerebbe molto volentieri in Sardegna ma c’è da capire con quale tipo di formula. L’Inter ha abbassato le sue richieste e ora chiede 12-15 milioni per cedere definitivamente il Ninja, mentre il Cagliari chiede un altro anno in prestito con diritto di riscatto. La sensazione è che nell’ultima settimana di calciomercato l’affare potrebbe sbloccarsi.

