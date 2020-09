Mihajlovic dopo Milan-Bologna: “Loro hanno Ibra, noi no..”

Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni Sky dopo la sconfitta contro il Milan. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione:

Mihajlovic dopo Milan-Bologna

“Si aspettava un esordio diverso? Partita equilibrata, abbiamo creduto poco al risultato. I ragazzi hanno fatto bene e sono stati in partita, abbiamo creato più occasioni di loro, poi gli episodi li hanno favoriti. Loro hanno Ibrahimovic, noi no, la differenza l’ha fatta lui. Non siamo stati equilibrati, la squadra comunque ha fatto quello che doveva fare. Sul secondo tempo? Noi siamo il Bologna, per forza di cose ogni tanto ti devi abbassare. Donnarumma? Maledetto chi lo ha fatto esoridere, ogni volta contro di me fa i miracoli (ndr). Queste partite si possono perdere, l’importante è che la squadra ci abbia provato e si sia impegnata. Su Orsolini? Ha avuto un brutto avversario, qualche mese fa contro Theo non c’è stata partita. E’ stato poco presente in avanti, ma comunque si è impegnato. Da uno come lui mi aspetto qualcosa in più dal punto di vista offensivo”.