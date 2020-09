“Marco Maddaloni Charity”: la raccolta fondi per la terapia intensiva neonatale

Marco Maddaloni, campione sul tatami e nella vita reale. Poche settimane fa è nata sua figlia Giselle Marie che ha vissuto giorni in terapia intensiva per risolvere dei problemi verificati alla nascita. Tutto si è risolto per il migliore dei modi e il campione del mondo ha deciso di avviare una raccolta fondi per l’Ospedale Cardarelli di Napoli per acquistare un’incubatrice da destinare al reparto di tarapia intensiva neonatale (TIN).

Marco Maddaloni Charity: ecco di cosa si tratta

“Ho il piacere di annuciarVi che il giorno 24 settembre 2020 alle ore 20:30, presso la struttura Villa Domi (Salita Scudillo 19/A Colli Aminei, 80136 – Napoli), avrà luogo la prima edizione del Marco Maddaloni Charity. Per l’occasione sarà organizzata una cena di beneficenza avente lo scopo di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di un’incubatrice di ultima generazione per il reparto di terapia intensiva neonatale (TIN) dell’ospedale Cardarelli di Napoli. L’idea è frutto delle vicissitudini vissute alla nascita da mia figlia Giselle Marie, le cui giornate trascorse in terapia intensiva mi hanno dato modo di conoscere ed apprezzare dei professionisti ed un reparto di grande valore. L’auspicio è quello di sostenerli e di fornire loro le migliori attrezzature possibili.

L’evento, che sarà presentato da Alex Pacifico e Pamela Camassa, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport nostrano. Ciro Giustiniani, Peppe Iodice, Mino Abbacuccio, Luisa Esposito, Floriana De Martino, Peppe Laurato, Rosaria Miele, Clemente Russo. Pino Maddaloni, Laura Maddaloni, Romina Giamminelli Massimiliano Rosolino, Joseph Capriati. Marina La Rosa, Aaron Nielsen, Youma, Luca Vismara, Maria Mazza, Emiliana Cantone, Teresanna Pugliese, Fabiano Santacroce e tanti altri…

Padrino della serata, il maestro Gianni Maddaloni.

Il momento più significativo sarà l’asta di beneficenza, in cui numerosi cimeli dei campioni presenti saranno messi in vendita.

La conferenza stampa di presentazione si svolgerà il giorno 22 settembre alle ore 12:00, sempre presso la struttura Villa Domi.

Grazie a tutti per l’attenzione“.