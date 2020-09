Calciomercato Torino, offerta per l’ex pupillo di Giampaolo

Il Torino di Marco Giampaolo non inizia nel migliore dei modi. A Firenze, contro la Fiorentina di Iachini, arriva la sconfitta per 1-0 a causa del gol di Gaetano Castrovilli a quasi dieci minuti dalla fine. Un passo falso che però può starci, soprattutto ad inizio del progetto, ora però la squadra ha voglia di reagire subito e dovrà farlo in un match impegnativo come quello contro l’Atalanta di Gasperini, che inizierà dalla prossima la personale stagione nuova. Mentre la squadra e Giampaolo lavorano sul campo per trovare la giusta alchimia, la società sta provando a chiudere colpi importanti. L’intenzione è quella di ingaggiare nuovi calciatori che si metterebbero subito a disposizione dell’attuale tecnico.

Mercato Torino, nuovo obiettivo per la difesa: si punta Andersen

Non si tratta di Lucas Torreira, ma il pupillo che potrebbe arrivare al Torino nelle prossime ore è Joachim Andersen. Il giovane difensore danese ha lavorato per due anni alla Sampdoria con Marco Giampaolo, per poi approdare al Lione in Francia per circa 25 milioni di euro. Come riportato da Sky Sport, è arrivata la prima offerta del Torino per il calciatore, si attende ora la risposta del club francese. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto. Il calciatore tornerebbe con piacere in Serie A e riabbraccerebbe il suo ex allenatore.

(www.gettyimages.it)LEGGI ANCHE >>> Torino, le parole di Giampaolo su Sirigu e Verdi

Calciomercato Torino, Izzo può andare via

Il Torino lavora molto in entrata, ma continuerà a farlo anche in uscita. Andersen può arrivare per fare coppia con N’Koulou nella difesa a quattro, dove Izzo è stato spostato sulla destra per lavorare come terzino. Non ha sorpreso il centrale italiano alla prima da titolare in quella posizione, ma potrebbe sempre di più sparire dalle preferenze tecniche. Su Izzo ci sono molti club, come Inter, Fiorentina e Napoli. Il calciatore può dire addio prima della fine del mercato e proprio dalla sua cessione arriverebbero i fondi per l’acquisto di Andersen.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Torino, sfida con Roma e Fiorentina per Torreira