Il calciomercato della Roma è ancora fermo su due questioni di vitale importanza: l’attaccante e il difensore centrale. Edin Dzeko, Arkadiusz Milik e Chris Smalling sono i nomi intorno ai quali la dirigenza giallorossa cercherà di fare chiarezza in questa settimana.

Calciomercato Roma, Smalling si allontana?

Dopo l’ottima stagione dell’anno scorso, la Roma ha dovuto salutare Chris Smalling. Il difensore era in prestito con diritto di riscatto nella capitale italiana ma il passaggio di proprietà e la situazione economica post-Covid non hanno permesso la facile risoluzione dell’affare. Dopo l’arrivo di Dan Friedkin, Smalling è tornato ad essere una priorità di Paulo Fonseca per la difesa ma la trattativa con il Manchester United per il nuovo accordo è ancora in fase di stallo. E non è detto che possa sbloccarsi a breve in quanto gli inglesi non intendono accettare proposte inferiori ai 15 milioni di euro e accetterebbero solo offerte a titolo definitivo.

Calciomercato Roma, assalto al nuovo bomber

Calciomercato Roma, il Man United vuole reintegrare Smalling

“Smalling ha voglia di tornare e per noi è una priorità“, aveva detto Paulo Fonseca prima della partita contro il Verona di sabato scorso. Il tecnico portoghese vuole tornare a lavorare con il difensore inglese che la scorsa stagione ha garantito tanta qualità ed esperienza in difesa e per questo la Roma lavora alacremente per acquistarlo. Inoltre l’arrivo di Kumbulla potrebbe essere anche più determinante in questo senso perché la Roma si assicurerebbe una difesa con il mix perfetto tra gioventù ed esperienza. Però l’affare Smalling è particolarmente complicato. E non solo dal punto di vista economico. Secondo quanto riporta il portale inglese The Athletic, Solskjaer non è più certo di far partire il difensore inglese vista la poca consistenza che sta mostrando il reparto difensivo e sta pensando alla sua permanenza.

Calciomercato Roma, problemi con il Napoli: ci sono novità

Roma, Dzeko o Milik?

Poi, per la Roma, c’è da risolvere il prima possibile la questione attaccante. Nella prima partita di campionato, Edin Dzeko è rimasto in panchina per l’intera gara e le difficoltà in fase realizzativa sono state palesi. A Paulo Fonseca serve urgentemente un attaccante perché non ne ha altri di riserva e senza il bosniaco ha dovuto adattare Pedro e Mkhitaryan da prime punte, senza mai (o quasi) portare grattacapi alla retroguardia veronese. Nella settimana appena cominciata, per i giallorossi sarà fondamentale capire se si riuscirà a chiudere per Milik o, in alternativa, si potrebbe bloccare definitivamente l’affare Dzeko-Juventus.

