Calciomercato Milan: doppio arrivo per la difesa

Calciomercato Milan, valutazioni in corso sui difensori: Pioli ha bisogno di due nuovi perni

E’ un obiettivo sicuramente, parliamo di calciomercato del Milan e di quello che riguarda la situazione dei difensori. Il club rossonero ha bisogno di andare dritto su un difensore, considerando l’emergenza nel reparto difensivo di Stefano Pioli. Questa sera a San Siro c’è la prima di campionato anche per lo stesso tecnico rossonero e l’ex, Sinisa Mihajlovic, con il Bologna che tenterà di mettere in difficoltà il club di Milano. Scenderanno in campo, nella linea a 4 di difesa, Kjaer e Gabbia, con il giovane che prende il posto di Alessio Romagnoli fermo ai box. Una situazione che non piace al Milan, pronto a risolverla, appunto, grazie al calciomercato. Come? Con non uno, ma ben due arrivi a Milanello.

Milan, non c’è più posto per Milenkovic e Pezzella: la Fiorentina spara alto

Ebbene sì, stando a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, l’idea del Milan sarebbe quella di sistemare la questione difensori, in queste due settimane che restano di calciomercato. Paolo Maldini vuole intervenire proprio sullo stesso, piazzando ben due colpi. I nomi di Milenkovic e Pezzella risultano troppo complessi, con la Fiorentina che non avrebbe non solo la necessità di vendere, ma neanche la volontà di privarsi di due pezzi così pregiati dell’organico di Beppe Iachini. E’ per tale motivo che Rocco Commisso continua a sparare alto su quelli che sono i prezzi, con il Milan pronto a virare su altri obiettivi.

Ajer e Fofana, due colpi per la difesa: ma quanta concorrenza per il Milan

I due nomi venuti fuori, per sostituire gli ormai accantonati Milenkovic e Pezzella, sono quelli di Kristoffer Ajer e Wesley Fofana. Del primo ve ne abbiamo già parlato nella giornata di ieri, con la sua struttura fisica che impressiona gli addetti ai lavori a Milanello, con le qualità del calciatore del Celtic, che farebbero tanto comodo a Stefano Pioli. Dell’altro ragazzo c’è una fitta concorrenza, che è quella del Leicester. I circa 20 o 25 milioni, infatti, non basterebbero più. Il club delle Foxes, dopo aver già acquistato a cifre importanti Cengiz Under, continuano su una strada importante. Sul piatto sarebbero stati messi 28 milioni per aggiudicarsi il cartellino di Fofana.

