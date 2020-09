La Juventus inizia col botto la prima giornata di campionato. Un netto 3-0 contro la Sampdoria della squadra di Andrea Pirlo alla sua prima in assoluto da allenatore e sulla panchina della Juve. Tre reti senza una punta centrale di ruolo, perché i bianconeri hanno ceduto Gonzalo Higuain nei giorni scorsi e sono in cerca dell’attaccante giusto da inserire nel 3-5-2 di Pirlo. In cima alla lista dei desideri c’è Edin Dzeko, ma continuano ad esserci complicazioni tra Roma e Napoli per la trattativa che porterebbe Milik in giallorosso per poi sbloccare il bosniaco per direzione Torino. Questo ha fatto sì che la Juventus iniziasse a pensare a più alternative, come nel caso di Luis Saurez, attaccante uruguaiano in uscita dal Barcellona. Complicazioni però per lui burocratici però per lui e quindi pista completamente tramontata, come annunciato dallo stesso ds Paratici nella giornata di ieri. Ora però spunta un ‘nuovo’ nome, ma si tratterebbe di un ritorno.

Mercato Juventus, assalto a Morata: c’è intesa con l’Atletico Madrid

Come riportato da Sky Sport, sono stati riallacciati i rapporti tra Juventus e Atletico Madrid nelle ultime ore per Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è in uscita dal club e a differenza delle ultime settimane, ora c’è stata l’apertura da parte del club spagnolo per la formula del prestito con diritto di riscatto. Strada in discesa per la Juventus che non sembra più intenzionata ad aspettare Roma e Napoli per sbloccare la trattativa per Milik e di conseguenza quella di Dzeko. Alvaro Morata può tornare alla Juventus, prossime ore decisive per la chiusura della trattativa, intanto gli spagnoli hanno già bloccato il sostituto.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, le parole di Pirlo

Calciomercato Juventus, Suarez all’Atletico Madrid: si libera Morata

Dalla Spagna sono sicuri, Luis Suarez ha già raggiunto un accordo totale con l’Atletico Madrid per il trasferimento. Ora la palla passa la Barcellona che pensava di liberarsi di lui. Proprio per questo l’Atletico Madrid spinge per la cessione di Alvaro Morata alla Juve adesso, così da poter poi ingaggiare Suarez. Due anni di contratto per Suarez con l’Atletico Madrid, prossime ore decisive.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Juventus, assalto a Emerson Palmieri