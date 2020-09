Calciomercato Juventus, assalto al talento del Chelsea: beffa Inter

Buona la prima per Andrea Pirlo e i suoi. La Juventus vince con un netto 3-0 contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Emozionante prima assoluta da allenatore per l’ex Campione del Mondo, che l’ha fatto da tecnico della Juventus all’Allianz Stadium aperto in parte. Infatti, gli stadi italiani hanno riaperto le porte a 1000 tifosi che sono tornati al fianco delle proprie squadre. Già tante novità messe in mostra da Andrea Pirlo, su tutte quella di schierare dal primo minuto Gianluca Frabotta, terzino sinistro di spinta classe 1999. Ottima prestazione del calciatore della Juventus che pare si sia già guadagnato la fiducia del proprio allenatore, ma la società pare sia intenzionata ad intervenire su quel ruolo.

Mercato Juventus, assalto ad Emerson Palmieri

Out Alex Sandro per almeno un mese, l’infortunio del calciatore brasiliano preoccupa un po’ in casa bianconera che vorrebbe intervenire sul mercato. Pirlo ha dato l’ok alla cessione di Pellegrini, che potrebbe partire nei prossimi giorni. Su di lui ci sono su tutti Genoa, Parma e Fiorentina. Invece, è stata bloccata la partenza di De Sciglio. Il terzino italiano era finito nel mirino di Roma e Paris Saint Germain che erano in trattaiva con lui, ma l’infortunio di Alex Sandro ha cambiato i piani di mercato per ora. L’intenzione è quella di lasciarlo andare, ma prima bisognerà trovare il sostituto, tra i vari nomi, in cima alla lista c’è Emerson Palmieri. L’esterno italo-brasiliano in forza al Chelsea è stato messo sul mercato e per circa 20-25 milioni di euro può tornare in Serie A. Decisiva la volontà del calciatore che spinge per fare ritorno in Italia.

Calciomercato Juventus, con l’arrivo di Palmieri va via anche Frabotta

L’infortunio di Alex Sandro ‘costringe’ il club a fiondarsi su Emerson Palmieri, un calciatore capace di giocare a cinque e fare bene entrambe le fasi. Tra i protagonisti del 3-0 della prima della Juve di Prilo c’è sicuramente Gianluca Frabotta. Il club potrebbe decidere di darlo in prestito per non lasciarlo troppo nell’ombra di Alex Sandro. Dopo la grande prestazione di ieri più club di Serie A e Serie B hanno chiesto informazioni sul calciatore che arriva dalla Juventus Under 23.

(www.gwttyimages.it)