Calciomercato Inter, vicina una doppia cessione per i nerazzurri. Le ultime

L’Inter, oltre al mercato in entrata, si sta concentrando anche in quello in uscita. Si sta per concretizzare la cessione di due pedine fondamentali di Antonio Conte. Per uno si parla addirittura di una cessione a titolo definitivo, per l’altro semplicemente di un prestito.

Inter, Ferrero è a Milano per Candreva. Le ultime

Antonio Candreva si appresta a lasciare l’Inter dopo quattro stagioni. Il calciatore nativo di Roma non rientrerebbe nei piani tecnici di Antonio Conte ed è per questo che la dirigenza lo ha messo sul mercato, nella lista dei possibili partenti. Le richieste per l’ex esterno della nazionale di certo non mancano. All’inizio sembrava che dovesse trasferirsi al Genoa, ma il direttore sportivo dei grifoni, Daniele Faggiano, ha virato su altri obiettivi e si è assicurato Davide Zappacosta, in prestito dal Chelsea. Il futuro del calciatore, molto probabilmente, sarà comunque in Liguria. La Sampdoria di Claudio Ranieri è intenzionata a chiudere, quanto prima, per l’esterno. E’ notizia di pochi minuti fa che il patron dei blucerchiati, Massimo Ferrero, si trovi a Milano per chiudere. Con il club di Zhang è stato trovato l’accordo per la cessione, manca quello per il giocatore. Nelle casse dei nerazzurri dovrebbero entrare 2,5 milioni di euro. A Candreva, invece, è stato offerto un contratto di tre anni da 1,5 milioni a stagione (attualmente ne guadagna 2). Ora la decisione spetta proprio all’ex Lazio: di sicuro, con i doriani, avrebbe la certezza di giocare tra i titolari.

I blucerchiati corrono ai ripari dopo la sconfitta contro la Juventus

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione della Sampdoria. Ieri sera, il team di Ranieri, è stato sconfitto dalla nuova Juventus di Andrea Pirlo per 3-0. Commento amaro, a fine partita, del tecnico romano che ha chiesto urgentemente qualche acquisto alla sua società. Detto, fatto. Dopo aver concluso l’acquisto di Keita Baldé dal Monaco sembrerebbe ormai ad un passo l’arrivo di Candreva. Bisognerà trovare l’accordo per quanto riguarda l’ingaggio, ma da Genova fanno sapere che l’affare si farà.

Non solo Candreva, anche Salcedo verso l’addio. Ritorno all’Hellas?

Il direttore sportivo degli scaligeri, Tony D’Amico, è nella sede dell’Inter per discutere del ritorno del centravanti Eddie Salcedo alla corte di Ivan Juric. Il classe 2001 tornerebbe, volentieri, all’Hellas Verona dove nella passata stagione ha totalizzato 17 presenze e ha realizzato una rete.

