Il calciomercato dell’Atalanta potrebbe riservare ancora molte sorprese. A pochi giorni dall’inizio ufficiale del campionato, per gli orobici potrebbe esserci una partenza molto importante per le sorti della prossima stagione.

Calciomercato Atalanta, Malinovskyi verso la Premier League

L’arrivo di Anton Miranchuk ha esaltato la piazza bergamasca che, poi, ha visto anche il ritorno a pieno ritmo di Josip Ilicic. In più Papu Gomez ha rifiutato il passaggio all’Al-Nassr e i sogni dei tifosi dell’Atalanta sono tornati a farsi vivi, grazie ad una rosa altamente competitiva per continuare nella crescita in Italia e in Europa. Però il mercato in uscita dell’Atalanta potrebbe non essere terminato, anzi. I campioni orobici sono ancora sui taccuini di varie squadre europee e tra questi c’è anche Ruslan Malinovskyi. Il trequartista ucraino piace in Premier League e potrebbero nascere sviluppi molto interessanti.

Calciomercato Atalanta, Gasperini può sorridere: le ultime

Calciomercato Atalanta, Leeds su Malinovskyi

Malinovskyi si è dimostrato l’uomo in più dell’Atalanta nella scorsa stagione, soprattutto grazie alle sue qualità balistiche che hanno portato numerosi punti alla classifica dei bergamaschi. Gian Piero Gasperini non vorrebbe privarsi dell’ucraino, ma anzi vorrebbe continuare a puntare su di lui ma nelle ultime ore è nato un forte interesse del Leeds United di Marcelo Bielsa che sta guardando in Serie A per nuovi rinforzi. Nelle ultime settimane El Loco ha sondato il terreno con l’Udinese per Rodrigo De Paul ma le richieste di 35-40 milioni di Pozzo non hanno convinto del tutto il club appena promosso in Premier League. Per questo il tecnico argentino sta pensando al sinistro di Ruslan Malinovskyi.

Calciomercato Atalanta, colpo Champions: arriva dal Barcellona

Le richieste dell’Atalanta

Secondo quanto riporta il Daily Telegraph, il club inglese ha già sondato il terreno per Malinovskyi e potrebbe presto affondare il colpo. L’Atalanta ha chiesto 22 milioni di euro per l’ucraino ma prima di decidere di puntare sul classe ’93, Bielsa tenterà un altro assalto a Rodrigo De Paul. Dopodiché si fionderà su Malinovskyi, cercando di convincerlo anche dal punto di vista economico, oltre che tecnico. L’Atalanta, dunque, deve guardarsi bene alle spalle perché presto potrebbe trovarsi senza uno dei calciatori di maggior talento.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Juventus, si riapre la pista Morata: le ultime

Calciomercato Inter, Vidal ha terminato le visite mediche: ora le firme