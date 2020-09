In attesa di conoscere il futuro di Edin Dzeko e quello di Arkadiusz Milik, la Roma di Paulo Fonseca continua a lavorare sul mercato. Pochi minuti fa è stato ufficializzato il passaggio di Cengiz Under al Leicester City.

Calciomercato Roma, Under al Leicester: ufficiale

L’affare Under-Leicester è stato condotto al termine in pochissimi giorni dopo un’iniziale trattativa con il Napoli per abbassare le richieste azzurre per Arek Milik. Il Leicester di Brandon Rodgers ha puntato fortemente sull’esterno turco e ha chiuso un secondo affare dalla Serie A dopo l’acquisto di Timothy Castagne. Roma e Leicester hanno ufficializzato l’acquisizione dell’attaccante in questi termini.

“Il Leicester City Football Club ha concordato i termini con l’AS Roma per il prestito del nazionale turco Cengiz Ünder fino alla fine della stagione. L’accordo prevede inoltre il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo a partire dalla stagione 2021-2022”.

Roma, Under si presenta al Leicester: “Giocare in Premier è un sogno”

Il calciatore turco, poi, ha espresso parole di soddisfazione circa il suo passaggio al Leicester e in un campionato come la Premier League.

“Non vedo l’ora di andare a Leicester e iniziare ad allenarmi. Ho sempre desiderato giocare in Inghilterra e questa è una grande opportunità per giocare in Premier League”.

Obiettivo? ” Voglio aiutare i miei compagni di squadra in campo e fuori e credo di poter migliorare ogni giorno. Penso di essere veloce e di poter creare molte opportunità per i miei compagni”.

Prime sensazioni? “Mi sento molto bene perché il mio migliore amico gioca per Leicester City. Sono molto felice di poter giocare con Söyüncü e ho sempre guardato le partite di Leicester grazie a lui”.

Calciomercato Roma, Fonseca: “Non so se Dzeko va via”

Roma, Under saluta i giallorossi

Cengiz Under, poi, ha anche salutato, con un bel messaggio, i tifosi della Roma e li ha ringraziati per la vicinanza degli anni in giallorosso.

“Tre anni fa, quando ho varcato questa soglia, ero di fronte a una grande sfida. Durante il mio periodo qui, mi sono innamorato non solo dell’AS Roma, ma anche di Roma, della cultura e della gente di questa meravigliosa città. Sono sinceramente grato a tutti i tifosi per l’amore e il sostegno che mi hanno donato sin dal primo istante. Dopo il nostro tempo insieme, ho di fronte una nuova sfida“.

