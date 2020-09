Calciomercato Roma, comunicato del club su Milik (UFFICIALE)

Mentre il Napoli è impegnato nella gara contro il Parma senza Milik, arriva un comunicato ufficiale del club giallorosso a proposito della trattativa che potrebbe portare il polacco a Roma.

Roma, il comunicato su Milik: “Solo illazioni”

Una vera a propria spy-story quella che vede protagonisti Milik, il Napoli e la Roma, con Dzeko e la Juventus sullo sfondo. Pacifico infatti come in caso di arrivo del polacco nella Capitale, allora il bosniaco sarà libero di volare a Torino, avendo già trovato un accordo con la Vecchia Signora. Nelle ultime ore pareva essere tutto fatto, con le visite mediche svolte da Arek in Svizzera proprio per i giallorossi: da allora però, nessuna novità, nessun annuncio.

Per qualcuno il ritardo è dovuto all’esito non soddisfacente proprio dei test medici. Per tal motivo, il club giallorosso ha deciso di chiarire la situazione con una nota ufficiale. “In merito alle indiscrezioni relative alla trattativa con il Napoli per il possibile trasferimento di Arkadiusz Milik, l’AS Roma smentisce qualsiasi illazione sullo stato della trattativa e ancor di più sulle condizioni fisiche del calciatore, per il quale nutre profonda stima e rispetto“, si legge nel testo dell’annuncio. Il club aggiunge inoltre che non è arrivato nessun tipo di commento né ufficiale né confidenziale.

