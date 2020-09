Calciomercato Inter, Vidal-day: ecco quando sbarcherà a Milano

Calciomercato Inter, è fatta per Vidal: in serata arriva a Milano

Si è infiammato letteralmente il calciomercato dell’Inter, con il nome di Arturo Vidal al centro delle questioni. E’ fatta, il cileno riabbraccerà Antonio Conte e la Serie A, con un passato da juventino che verrà messo da parte, per la sua nuova avventura da interista. E’ la scelta del centrocampista cileno, dopo una lunga telenovella, che sembra finalmente giungere al termine. Mentre la Juventus è ferma in merito alla questione centravanti, è l’Inter a compiere un ennesimo passo importante per il puntellamento della rosa, con l’acquisto di Arturo Vidal che ha fatto letteralmente impazzire il popolo nerazzurro. Adesso, infatti, è cosa concreta: vestirà la maglia dell’Inter nel fitto centrocampo che avrà a disposizione Antonio Conte a San Siro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il Cagliari tenta il doppio colpo: conferma ufficiale

Inter, Conte riabbraccia Vidal dopo un triennio di successi

Sono stati assieme, Conte e Vidal s’intende, per tre lunghi anni. Quando Conte è andato via, Vidal ha poi seguito la sua scelta, prendendo la sua strada verso il Bayern Monaco. Adesso, dopo un’importante esperienza al Barcellona, ha deciso di ripartire lì dove tutto è cominciato, a seguito di un periodo di caos vissuto in blaugrana. Ha voglia di rilanciarsi e, per farlo, torna proprio da Conte. Insieme hanno vissuto l’esperienza dei primi Scudetti dell’incredibile cammino della Juventus, che ora vogliono interrompere. Ora nel mirino degli ex Juve, c’è proprio la voglia di fermare una striscia di successi del club bianconero, che ha preso vita anche grazie a loro.

Mercato Inter, cifre e dettagli dell’operazione Vidal

Nel corso della serata di ieri la notizia della fumata bianca, con accordo totale trovato tra le parti. E infatti, questa mattina, è stato confermato tutto. Sono i colleghi della Gazzetta dello Sport a stampare la prima pagina con la news di Vidal. Il cileno ha raggiunto un accordo per un biennale da 6 milioni di euro con l’Inter ed è atteso in Italia. Entro la serata sarà a Milano, per visite mediche e firma sul contratto, per mettere nero su bianco il tutto. I tifosi dell’Inter non vedono l’ora di vedere ad Appiano Gentile il nuovo guerriero nerazzurro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, l’annuncio del Barcellona su Lautaro Martinez