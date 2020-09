Verona-Roma, le formazioni UFFICIALI: la scelta su Edin Dzeko

Verona-Roma, formazioni ufficiali del match: Edin Dzeko già in orbita Juve

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Verona-Roma, primo impegno di campionato per le due compagini. Sarà Juric contro Fonseca, tecnici che si daranno battaglia per la prima giornata di Serie A. Dopo la sfida tra Fiorentina e Torino, che sono scese in campo per l’anticipo delle 18, è il momento delle altre due squadre, con tutte le attenzioni riposte sulle scelte di Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese dice di ‘no’ ad Edin Dzeko, che non sarà del match. Al suo posto, da titolare e fa punta, c’è Mkhitaryan. Il bosniaco, come è risaputo, è in orbita Juventus. E Fonseca vuole evitare di renderlo partecipe della serata. Altra attenzione c’è su Marash Kumbulla, ex di turno, che non verrà schierato però dalla Roma.

Verona-Roma, le scelte di Juric e Fonseca

Verona: in aggiornamento

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan. Allenatore: Paulo Fonseca.

