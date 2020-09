La Juventus di Andrea Pirlo si appresta a scendere in campo per la prima volta sotto una nuova veste. All’Allianz Stadium arriverà la Sampdoria di Claudio Ranieri per il rewind dell’ultima partita della scorsa stagione.

I bianconeri, però, dovranno subito fare i conti con una rosa colpita da alcuni infortuni molto importanti. Non ci sarà Matthijs De Ligt, che sta recuperando dall’operazione alla spalla, e al suo posto sarà regolarmente in campo capitan Giorgio Chiellini, tornato in splendida forma dopo l’operazione al ginocchio. Ma gli ultimi giorni di allenamento sono stati negativi per Alex Sandro. Il terzino sinistro brasiliano ha subìto un infortunio muscolare e non sarà della partita di domenica sera. Ma la notizia vera e propria riguarda i tempi di recupero.

In mattinata il difensore della Juventus si è sottoposto agli esami strumentali allo JMedical. I risultati sono tutt’altro che positivi: lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il terzino brasiliano sarà sottoposto a nuovi controlli tra 15 giorni. Salterà, dunque, non solo la gara d’esordio contro la Sampdoria, ma anche le partite contro Roma e Napoli. Il secondo controllo, poi, stabilirà se sarà a disposizione per la quarta giornata (17 ottobre) contro il Crotone o se dovrà stare ancora fermo per un po’. Al suo posto Andrea Pirlo non ha molte chance: potrà puntare solo su Luca Pellegrini, tornato dal prestito al Cagliari, o adattare uno tra Danilo e Cuadrado sulla sinistra.

Ma per la Juventus ci sono anche buone notizie dall’infermeria. Paulo Dybala, fermo ai box dalla fine della scorsa stagione, è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo nell’ultima sessione di training. La Joya non sarà a disposizione per la gara di domenica sera ma punta di recuperare per la partita contro la Roma, in cui potrebbe trovarsi a giocare il posto da titolare con Kulusevski e Edin Dzeko (sempre più vicino ai bianconeri).

