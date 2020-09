Calciomercato Roma: Smalling non si blocca, le ultime

La Roma proverà a prendere Smalling dal Manchester United. Tuttavia l’affare non è così scontato.

Mercato Roma: Smalling non si sblocca

Nonostante la netta volontà di prendere Chris Smalling in difesa, il club capitolino non ha ancora sbloccato la trattativa per il centrale inglese. Per questo sarà difficile fare la formazione per stasera. Fonseca ha tanti dubbi, che non sono solo legati solo alle condizioni fisiche dei calciatori ma anche ad altri aspetti come ad esempio l’imminente cessione di Edin Dzeko.



Uno dei dubbi principali, tuttavia, è anche in difesa dove Kumbulla non è ancora pronto. L’allenatore ha spiegato: «E’ arrivato ieri e si è allenato. Sarà della partita, ma non è pronto per andare in campo dall’inizio».

Ultime Roma: c’è urgenza di Smalling

La Roma avrebbe urgente bisogno del suo centrale di difesa. Smalling, infatti, dopo il prestito dello scorso anno ora è ancora a Manchester da dove attende sviluppi.

Il tecnico è contento delle mosse della nuova proprietà, che sta migliorando il suo organico, ma aspetta altre novità:

«Sono d’accordo su questa linea dei giovani. Abbiamo anche calciatori con esperienza per trovare una giusta via. Mi piace questo progetto di prendere giovani per rendere competitiva la squadra. Non sarà faciel operare su questo mercato complicato. Stiamo lavorando con Fienga e il presidente per trovare le migliori soluzioni»

Ma la migliore sarebbe proprio quella di Smalling sul quale il tecnico ha detto: «Stiamo lavorando per averlo. Sono in contatto con lui, ci ho parlato anche ieri. Ha voglia di tornare e nei prossimi giorni ci muoveremo».

Mercato Roma: 20 milioni per Smalling?

In effetti ad oggi la società giallorossa sta provando a fare di tutti per convincere lo United. Il problema è rappresentato dal fatto che, come riportato da CDS, la Roma ad oggi non è disposta a spendere 20 milioni per un giocatore di 31 anni.

Per questo nelle prossime ore di sicuro il centrale non arriverà. Al massimo l’affare potrebbe tornare di moda nelle ultime settimane con il Manchester costretto a cederlo, magari anche con il rinnovo del prestito. Un buon affare per la Roma che però, almeno per ora, dovrà fare a meno dell’inglese.