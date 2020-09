Calciomercato Milan, altro che Bakayoko! Nuovo nome per la mediana

Il Milan è ancora alla ricerca di un altro centrocampista. Non basta l’arrivo di Sandro Tonali dal Brescia. Ivan Gazidis e Paolo Maldini sono alla ricerca di un calciatore da regalare a Stefano Pioli entro il 5 ottobre. Difficile pensare ad un ritorno di Tièmouè Bakayoko. Per la linea mediana si continua a pescare, però, in Francia.

Milan, difficile un ritorno di Bakayoko

Anche per il Milan ricomincerà la Serie A. Lunedì sera, infatti, i rossoneri giocheranno in casa contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Dopo la convincente vittoria in terra irlandese contro lo Shamrock Rovers per la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League, i ‘diavoli’ sono pronti a riprendere ciò che di buono avevano fatto la scorsa stagione. Il loro condottiero, Zlatan Ibrahimovic, è rimasto ed ha rinnovato per un altro anno. Alcuni acquisti giovani e tanta voglia di stupire. La dirigenza continua a lavorare per cercare di completare la rosa prima della chiusura del calciomercato. Soprattutto per il centrocampo. Il nome ideale è sempre quello di Tièmouè Bakayoko. Ritornato in Inghilterra dopo il prestito al Monaco (squadra in cui è esploso) ora è fuori rosa. L’attuale tecnico dei ‘blues’, Frank Lampard, non lo considera una prima scelta e lo ha messo nella lista dei partenti. Il calciatore tornerebbe volentieri a Milano, ma le richieste degli inglesi sono molto alte: per il suo cartellino vogliono 20 milioni di euro. Basta prestiti: o cessione definitiva o niente. Il Milan non ha alcuna intenzione di spendere quei soldi e sta pensando un altro obiettivo più “economico”.

Soumarè e Anguissa profili costosi

Nei giorni scorsi è emerso l’interesse per due atleti: Boubakary Soumarè e Andrè Zambo Anguissa. Il primo milita in Francia nelle file del Lille. Mentre il secondo gioca in Premier League con la maglia del Fulham. Profili molto interessanti, ma per lo stesso discorso di Bakayoko, fuori portata per le casse rossonere.

L’ultima idea è Kone

Kouadio Kone è l’ultima idea della dirigenza. E’ un classe 2001, gioca nel Tolosa e ha già attirato su di sé l’interesse del Leeds United di Marcelo Bielsa. Il Milan deve fare presto perché pare che il club inglese stia già parlando con il procuratore del calciatore.

