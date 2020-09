Calciomercato Milan: svolta Depay, le ultimissime

Il Milan continua a muoversi sul mercato. A sorpresa potrebbe arrivare Memphis Depay dal Lione.

Calciomercato Milan 2020: Depay colpo a sorpresa

E se alla fine arrivasse Memphis Depay. Approfittando della trattativa con il Lione per la cessione di Paquetà, il club rossonero starebbe aprendo una breccia nell’OL per arrivare all’olandese Depay.

La punta, come riportato da ts, sembra non entrare più nel progetti del club transalpino.L’attaccante olandese di 26 anni ha incantato tutti nell’ultima stagione e per questo potrebbe andare via senza Champions con il Lione.

Il calciatore ha il contratto in scadenza a fine anno e Aulas vuole vendere. Su di lui c’è il Barcellona. Anzi, fino a pochissimi giorni fa destinato al club catalano.

La punta non intende rinnovare; il Lione è disposto a cederlo pur di incassare qualcosa (a giugno andrebbe via a parametro zero), ma la trattativa non è chiusa anche perchè se il Barca riuscisse a dar via Vidal e Suarez, allora per Depay si riaprirebbe la pista spagnola, a lui molto gradita.

Mercato Milan: Depay vuole Ibra

In realtà va ricordato come uno dei suoi suoi sogni sarebbe quello di giocare con Ibrahimovic, in campo. Lo aveva fatto capire molto bene a dicembre, e questo potrebbe convincerlo a non aspettare il Barca. Il Milan smentisce di essere interessato a Depay, ma conferma invece la trattativa in corso per Paqueta. Anche se sul calciatore nelle ultime ore pare esser tornato anche il PSG di Leonardo.

Ultime Milan: la cessione di Paqueta per arrivare a Depay?

Non è chiaro, in realtà, se cedendo Lucas Paqueta al Lione possa arrivare Depay. La realtà dei fatti dice che il centrocampista brasiliano resta in uscita.

Il brasiliano fortemente voluto da Leonardo nel gennaio del 2018, e pagato 35 milioni di euro al Flamengo, non ha incantato a Milano ed i rossoneri vogliono venderlo.

Come detto Paquetà è finito nelle ultime ore nel mirino del Lione. E questa volta sembra proprio che l’interessamento possa portare all’addio. La squadra che ha eliminato la Juventus dalla Champions League, infatti, guidata dal ds Juninho Pernanbucano, ha deciso di dare fiducia a Paqueta provando a prendero.

Ad oggi la richiesta dei rossoneri per Paquetà è di 22-23 milioni di euro ma il Lione prima di accontentare il Milan dovrà cedere. Il club francese sta cercando di vendere Houssem Aouar, almeno a 40 milioni.