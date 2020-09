La Juventus di Andrea Pirlo è pronta a scendere in campo per il primo test ufficiale della stagione 2020/21: dal calciomercato non sono arrivate novità nell’ultima settimana ma la prossima potrebbe essere decisiva sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Juventus, tutti su Pellegrini

Nella gara di domani sera contro la Sampdoria, Pirlo dovrà fare a meno di Alex Sandro, out per un mese per un problema muscolare alla coscia subìto ieri. Le alternative sulla fascia non sono troppe: il tecnico può adattare uno tra Danilo e Cuadrado o affidarsi alla verve di Luca Pellegini. Il terzino sinistro ha disputato l’ultima stagione al Cagliari ed è tornato in bianconero con il destino già segnato. O almeno così sembrava: sarebbe dovuto partire e portare un bel gruzzoletto da reinvestire ma ad oggi è di vitale importanza per le sorti del gioco dei bianconeri. Intanto, però, non mancano rischieste sul mercato per lui, anzi.

Juventus, Pirlo svela le sue scelte in conferenza stampa

Calciomercato Juventus, Pellegrini dirà addio?

Con l’infortunio occorso ad Alex Sandro, oggi l’unica alternativa nel ruolo di esterno di difesa o di centrocampo è proprio Luca Pellegrini che potrebbe, dunque, trasformarsi in una vera e propria risorsa. Stando a quanto si legge su calciomercato.com, negli ultimi giorni sono arrivate molte telefonate in casa Juventus per valutare il futuro del terzino. Parma, Genoa, Atalanta e Fiorentina hanno mostrato interesse per l’ex Cagliari ma la Juventus ha respinto tutte le proposte, soprattutto quelle di prestito. Pirlo, ad oggi, non vuole e non può lasciar partire Pellegrini senza prima avere un’alternativa valida nel suo ruolo.

Calciomercato Juventus, si punta al clamoroso ritorno: le ultime

Juventus, attesa per il centravanti

Intanto oggi Andrea Pirlo ha presentato per la prima volta in conferenza stampa la prima partita ufficiale da allenatore della Juventus. Il tecnico bianconero ha parlato anche del possibile nuovo arrivo in attacco e, soffermandosi su Suarez, non ha chiuso completamente al suo arrivo anche se ha parlato di trattativa altamente complicata.

Speranze per Suarez? “E’ un affare molto difficile perché guardando quello che è successo e per il passaporto è quasi impossibile sia il centravanti della Juve”.

