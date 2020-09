Calciomercato Juventus, pronto il doppio colpo in attacco

Una sessione di mercato davvero molto intensa quella in Serie A, dove le sorprese non finiscono mai, specialmente a poche ore dall’inizio del campionato. La Juventus continua la caccia all’attaccante, e in cima alla lista obiettivi c’è Edin Dzeko, ormai ad un passo dall’arrivo a Torino. Il bosniaco però potrebbe non essere l’unico, con un altro pallino nel mirino di Paratici e società.

Ultime Juventus: Dzeko e Kaean per l’attacco bianconero

Edin Dzeko è vicinissimo alla Juventus, e nelle ultime ore l’asse Torino-Roma-Napoli sembra essersi sbloccato definitivamente. L’attaccante bosniaco si prepara ad affrontare la nuova avventura in bianconero, ma non è detto che sia l’unico centravanti che arriverà. La Vecchia Signora infatti continua a tenere d’occhio Moise Kean, vecchia conoscenza bianconera, attualmente in forza all’Everton. Il giovane talento non ha vissuto una grande esperienza in Inghilterra, e un suo ritorno sarebbe parecchio gradito. La Juve vuole prelevare il Nazionale azzurro in prestito con diritto di riscatto, mentre i Toffees preferiscono l’obbligo o la cessione a titolo definitivo dopo averlo prelevato la scorsa estate dai bianconeri per circa 28 milioni di euro. Questa la notizia riportata da cm.it.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: non solo Dzeko in attacco

Mercato Juventus: Dzeko convocato dalla Roma

In cim alla lista obiettivi della Juventus c’è Dzeko, centravanti perfetto per il gioco di Pirlo, e giocatore di enorme esperienza capace di fare da spalla a chiunque. Il bosniaco ha raggiunto l’accordo con i bianconeri, ma al momento il tecnico giallorosso Fonseca lo ha convocato per la prima sfida di campionato contro il Verona. Poco cambierà, anche perchè l’attaccante potrebbe lasciare il resto dei compagni per dirigersi a Torino. Con molte probabilità nella giornata di domani ci sarà la svolta, in attesa anche di altre novità riguardo Milik.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Roma, Milik ha completato le visite mediche a Zurigo, ma…

News Juventus: cessione ufficiale di Higuain

Intanto nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità per quanto riguarda la cessione di Higuain. Per il Pipita nuova esperienza all’Inter Miami, club degli USA di Beckham. La società bianconera ci ha tenuto a ringraziare l’attaccante per questi anni. LEGGI ALTRI DETTAGLI