Calciomercato Napoli, Koulibaly e non solo: doppio colpo del PSG

Il mercato continua a regalare trattative a sorpresa che nascono da un momento all’altro. Uno dei nomi più gettonati in Europa è quello di Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli che potrebbe andare via in questa sessione di mercato. Il centrale senegalese ha tante richieste e il Napoli ha stabilito il suo prezzo, per meno di 80 milioni De Laurentiis non lo lascerà partire. Infatti, il presidente del Napoli, che ad oggi si trova a casa sua a Roma perché malato di Coronavirus, ha già rifiutato un’offerta da 60 milioni da parte del Manchester City. Ora però sul calciatore è tornato anche il Manchester United, ma soprattutto il Paris Saint Germain.

Mercato Napoli, fissato il prezzo di Koulibay: cessione che si complica

L’affare Koulibaly potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro, ma ad oggi non ci sono passi in avanti per la cessione del calciatore che per il Napoli continua a restare un pilastro fondamentale. Gli azzurri però si sono cautelati e hanno già bloccato il sostituto, si tratta di Sokratis dell’Arsenal. Gli azzurri per Koulibaly chiedono 80 milioni, ma per 70 si potrebbe chiudere. Rifiutati, invece, i 60 offerti nelle scorse settimane dal Manchester City. A fare da intermediario nella trattativa c’è l’agente del calciatore Fali Ramadni. Ora però cresce la concorrenza per il calciatore e il Manchester City potrebbe restare a bocca asciutta.

Calciomercato Napoli, offerta del PSG per Koulibaly e Ghoulam

Forte l’interesse del Paris Saint Germain per il calciatore. offerta per Kalidou Koulibaly da parte del PSG con i francesi che hanno proposto 60 milioni di euro per il cartellino del calciatore. Troppo bassa la proposta secondo il Napoli che ha già rifiutato la stessa cifra dal Manchester City. Intanto, i parigini pensano anche a Faouzi Ghoulam che è in uscita dal Napoli, visto che Tuchel ha perso vari giocati per infortunio. L’ultimo è Bernat. I piani però del club parigino potrebbero cambiare, nei giorni scorsi si è infortunato gravemente Bernat. Per il terzino c’è la rottura del legamento del crociato, questo potrebbe cambiare i piani di mercato del ds Leonardo che può pensare a un doppio affare con il Napoli.

