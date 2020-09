Calciomercato Napoli: è UFFICIALE la cessione del calciatore

Calciomercato Napoli, Gaetano viene ceduto alla Cremonese

In un momento in cui il Napoli sta cercando di sfoltire la rosa sul calciomercato, per quel che riguarda gli esuberi, arriva la notizia ufficiale del passaggio di Gianluca Gaetano alla Cremonese. E’ importante farlo, perché il Napoli si ritrova nell’organico di Gennaro Gattuso diversi calciatori a poco più di due settimane dalla chiusura dello stesso calciomercato, che potrebbero risultare scontenti in casa azzurra. Sembra essersi risolta la situazione che riguarda Arkadiusz Milik e ben presto potrebbe toccare anche a Fernando Llorente, altro centravanti in uscita. Servirebbe, per delineare quello che è il reparto offensivo con non una, non due, ma ben tre centravanti. Gli attaccanti saranno Osimhen, Mertens e Petagna.

Intanto, è il reparto di centrocampo quello che ha meno bisogno di portar via giocatori, ma sarà Luca Palmiero a restare in azzurro, a sfavore di Gianluca Gaetano. Il centrocampista offensivo del club partenopeo, infatti, è diventato nuovamente un calciatore della Cremonese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Milik vola in Svizzera: visite speciali alle ginocchia prima di firmare

Napoli, Gaetano in prestito alla Cremonese: rinnovati gli accordi con il club biancorosso

Lo scorso anno ha già vissuto i suoi sei mesi – qualcosina in più causa lockdown e campionato slittato – a Cremona, luogo in cui ha perfezionato la sua crescita. La prima esperienza da professionista, lontano da casa sua, che è quella di Napoli. L’intenzione di Gianluca Gaetano è quella di continuare ad essere protagonista, anche se lontano dal Vesuvio, per poi farsi trovare pronto in maglia azzurra. Ed è per questo che sceglie la Cremonese, club che crede fortemente nel ragazzo, prelevandolo appunto in prestito dalla società di Aurelio De Laurentiis.

Il comunicato ufficiale della Cremonese su Gianluca Gaetano

Quello che segue, è il comunicato ufficiale della Cremonese, apparso sul sito del club biancorosso. Ecco l’annuncio su Gianluca Gaetano, in arrivo dal Napoli: “U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con SSC NAPOLI per il rinnovo del prestito del calciatore Gianluca Gaetano. Gianluca indosserà per la seconda stagione consecutiva la maglia grigiorossa. Arrivato lo scorso gennaio dal club azzurro sempre con la formula del prestito, Gaetano con la Cremonese ha già collezionato 15 partite realizzando 3 reti.”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Koulibaly e non solo: doppio colpo del PSG