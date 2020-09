Calciomercato Inter, ufficiale il ritorno dell’attaccante

Il calciomercato di Serie A entra sempre di più nel vivo, e in questi ultimi giorni la maggior parte delle squadre del nostro campionato si sta muovendo parecchio sia in entrata che in uscita. Ne sa qualcosa l’Inter, molto attiva per rinforzare la rosa, ma anche altrettanto attenta per quanto riguarda delle eventuali cessioni. I nerazzurri hanno un solo obiettivo: colmare il gap con la Juventus e cercare di lottare per lo Scudetto.

Ultime Inter: Pinamonti torna in nerazzurro, è ufficiale

L’Inter aveva bisogno di un attaccante per completare il reparto, e alla fine si è optato per un ritorno, ovvero quello di Andrea Pinamonti. Il giovane centravanti ha disputato la scorsa stagione con la maglia del Genoa, ed è arrivata oggi l’ufficialità del suo acquisto a titolo definitivo per la formazione nerazzurra. Questo il comunicato ufficiale da parte del club di Milano:

FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Pinamonti dal Genoa C.F.C. L’attaccante, classe 1999, vanta 5 presenze in Prima Squadra con la maglia dell’Inter, avendo esordito in nerazzurro a 17 anni nel 2016/2017. Entrato nel Settore Giovanile dell’Inter nel 2013, è stato protagonista con la Primavera della conquista di due Campionati (2016/17 e 2017/18), una Viareggio Cup (2018) e una Coppa Italia (2018).

Inter-Pinamonti: sarà la volta buona?

Un passato importante per Pinamonti in nerazzurro, soprattutto in Primavera, dove il centravanti è stato per molto tempo sotto la lente di ingradimento di parecchie squadre italiane. Con la maglia dell’Inter non è mai arrivata la vera consacrazione, ma questo può senza dubbio essere l’anno buono. Conte lo prenderà in considerazione, e seppur da quarto attaccante, non è affatto escluso che possano arrivare delle presenze importanti, magari condite a suon di gol. Con la maglia del Genoa non è stata un’esperienza ottimale, a Milano può dire la sua.

News Inter: scoppia il caso Godin

Intanto l’Inter pensa a gestire anche la situazione cessioni, e nelle ultime ore si sta parlando parecchio di Godin. Il centrale di difesa sembra diretto verso il Cagliari, ma pare ci siano stati dei problemi relativi alla buonuscita. La squadra sarda sta spingendo ed ha già un accordo, nelle prossime ore possono arrivare ulteriori novità. LEGGI ALTRI DETTAGLI

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Inter, addio Skriniar: c’è già il sostituto in difesa