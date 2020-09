Calciomercato Bologna: parla Orsolini, c’è la Juve?

Riccardo Orsolini, esterno del Bologna, ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla DS:

Futuro?

«Ma dove cavolo vado. Qui sono felice perché è in pratica il terzo anno e posso dare continuità. Conosco tutti e adoro la piazza, andrò in campo solo perchè me lo sono guadagnato, visto che con Sinisa se sgarri sei fuori».

70 milioni?

«Anche di quella dei 70 milioni dopo ne parliamo. Io sono molto convinto di poter tornare come un anno fa. Sto lavorando molto duramente, io come gli altri. La nonna di Batman non fa gol, ecco…».

Dopo il lockdown?

«Mi ero fatto cento domande e forse anche diverse paranoie sul mio conto. Cercavo scusanti o giustificazioni: fisicamente non ero né grasso né non a posto; c’era stato un problema nella mia testa. Mentalmente mi ero anche costruito l’idea che non di giocasse più, e questo forse mi ha scaricato. In breve: il cervello non rispondeva più al mio corpo».

E poi?

«Sarò fatto male ma io senza l’urlo del pubblico soffro. Quando dribblo una volta, poi la seconda devo sentire i tifosi che ti caricano, beh, mi esalta. Senza pubblico sentiamo solo le urla di Sinisa… quindi preferisco i tifosi».

Ritorno come lo scorso anno?

«Prontissimo. E avere il Milan alla prima giornata aiuta».

Interesse Milan?

«Sì, sì: ma sono ancora qui».

Euro2021.

«Bologna sarà e spero dia una mano a tutti. Cosa mi ha detto Mancini? Che gli è dispiaciuto non farmi giocare, a me come ad altri, ma io l’ho presa molto bene. Perché rientrare nel giro azzurro dopo il lockdown e l’ultima parte di campionato è stata anche un premio».

Andare via ora?

«Nel frattempo ho cambiato procuratore (da Di Campli a Minieri mantenendo lo storico Camaioni, ndr) ma da quel che so io non ci sono state offerte».

Juventus?

«Non mi ha dato fastidio nulla, perché ogni tre mesi erano sempre le stesse, e allora…».

Costo?