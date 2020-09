Oroscopo di domani 18 settembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 18 settembre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani potresti sentire molta pressione da tutto ciò che ti circonda e dovrai cercare di affrontare ogni situazione con la massima cautela. I problemi e le tensioni vissuti negli ultimi giorni non sono dovuti direttamente a tuoi sbagli, ma da circostanze esterne che non avevi messo in conto oppure dalla troppa fretta.

Toro. Domani sarai deciso a fare qualcosa per riaccendere la passione nella coppia. I rapporti che durano da molto tempo dovranno essere soggetti a cambiamenti importanti: anche di vita, probabilmente. Ci sono buone novità in arrivo dagli altri fronti.

Gemelli. Domani la pesantezza dei giorni scorsi sarà messa alle spalle e potrai pensare al futuro con maggior serenitò. I rapporti con gli altri saranno decisamente migliori. Inoltre è un periodo importante dal punto di vista lavorativo: dovresti portare avanti i tuoi porgetti professionali.

Cancro. Domani ti sentirai abbastanza forte e pronto per superare le tue incertezze. Pian piano ti stai riprendendo e la prossima settimana potrebbe essere molto produttiva. Impara a vivere l’amore con meno sofferenza, altrimenti ci rimetti sempre tu.

Leone. Domani sarà un altro giorno importante per l’amore. In questo momento le relazioni e le emozioni sono in primo piano. Potresti ricevere presto le risposte di cui hai bisogno. In altri ambiti, invece, la vita non è troppo sorridente: per esempio dal punto di vista economico.

Vergine. Domani sarai pieno di ispirazione! Dovresti accogliere le trasformazioni nella tua vita, anche un semplice cambiamento di look. Questi giorni saranno davvero preziosi per te, perché ti daranno l’opportunità di chiudere con il passato e tornare a vivere la tua vita.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Finalmente la Luna nel segno regalerà energia ed emozioni difficili da dimenticare. Per te i rapporti interpersonali sono fondamentali e in agosto potresti aver vissuto qualche momento di tensione con qualcuno di importante. Impegnati per recuperare la relazione.

Scorpione. Tornano le emozioni forti nella tua vita. Sarai protagonista di qualcosa di molto importante che aspettavi da tempo. In questo periodo non sei del tutto soddisfatto, soprattutto sul lavoro: non vedi troppa collaborazione intorno a te e ti infastidisce.

Sagittario. Domani avrai voglia di progettare qualcosa di nuovo o di andare avanti nelle cose che hai già programmato. In amore potresti fare una scelta molto importante: le stelle dicono che puoi. Le relazioni che termineranno non provocheranno eccessiva sofferenza perché saranno scelte ben ponderate.

Capricorno. Domani potresti ricevere una bella notizia: la aspetti da giorni. Sul lavoro i professionisti autonomi o chi è in attesa di una risposta avrà delle novità. I più giovani cominceranno a cercare un impiego.

Acquario. C’è qualche problema che ti affligge da un po’ di tempo e non hai mai trovato il coraggio per affrontarlo. La giornata di domani è positiva da questo punto di vista. Sabato sarà una giornata più faticosa e domenica ti sentirai k.o., perciò sarà meglio farlo subito.

Pesci. Sono in arrivo giornate molto promettenti in amore. Potrai vivere belle emozioni, dei momenti ricchi di passione. Sfrutta questo cielo a favore per tornare a far sorridere il cuore.

L’oroscopo delle squadre di Serie A

SPEZIA – Il club ligure, nato il 10 ottobre sotto il segno della Bilancia, sarà pervaso da grandi emozioni. Dovute a cosa? Ovviamente all’esordio assoluto in Serie A. La squadra di Vincenzo Italiano inizierà mercoledì contro l’Udinese e avrà un inizio particolarmente complicato ma saprà gestire l’ansia e le emozioni della prima volta.