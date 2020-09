Il Milan scende in campo contro lo Shamrock Rovers per i preliminari di Europa League.

Milan-Shamrock Rovers: risultato, sintesi, gol e highlights

Parte bene la formazione rossonero oggi in campo in maglia azzurra. La squadra di Pioli si schiera con l’oramai consueto 4-2-3-1 con il recuperato Ibrahimovic in attacco e Calhanoglu sulla trequarti.

Milan-Shamrock Rovers: la sintesi del primo tempo

Il gol che apre la partita arriva dopo 26 minuti di gioco. Theo Hernandez recupera palla sulle trequarti, poi Calhanoglu serve Ibrahimovic, lo svedese controlla ed insacca per il vantaggio del Milan. Per il resto del primo tempo il Milan controlla bene la gara e ha anche altre occasioni importanti. Tra i più pericolosi l’eterno destro spagnolo Castillejo e ancora Calhanoglu autore dell’assist. Impegnato anche Donnarumma che deva salvare la porta rossonera in due occasioni entrambe concesse a Greene.

Milan-Shamrock Rovers: la sintesi del secondo tempo

Nella ripresa il Milan riparte come aveva concluso. La palla gol più bella della gara è ancora del turco Calhanoglu che in rovesciata pizzica la parte interna della traversa con un tiro incredibile a pallonetto. Al 67′ è lo stesso calciatore ad andare in rete e mettere dentro il raddoppio. Hakan Calhanoglu è bravo a trovare la rete con un destro preciso dal limite dell’area dopo un’azione studiata in allenamento e a memoria. Nel finale entra anche Sandro Tonali con Brahim Diaz. I due vengono schierati da Stefano Pioli all’83esimo minuto di gioco. L’ex Brescia si piazza in mezzo al campo al fianco di Kessie mentre il fantasista ex Real Madrid si posizione dietro Ibra. Nel finale la gara si spegne ed il Milan controlla bene il risultato che di fatto sancisce il passaggio del turno e l’approdo al secondo preliminare di Europa League.

Milan-Shamrock Rovers, le formazioni ufficiali



SHAMROCK ROVERS (3-5-2): Mannus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O’Neill, Byrne, Farrugia; Greene, Burke. A disposizione: Pohls, Kavanagh, Marshall, Watts, Callan, Williams, Oluwa. Allenatore: Bradley.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, Duarte, Laxalt, Tonali, Brahim Díaz, Krunic, Colombo. Allenatore: Pioli.