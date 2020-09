Il calciomercato della Roma è più vivo che mai. Dopo aver chiuso per Marash Kumbulla, per 30 milioni di euro, i giallorossi si apprestano a chiudere anche con il Napoli per Arkadiusz Milik. Il fine settimana potrebbe essere decisivo per la risoluzione dell’affare.

Calciomercato Roma, Karsdorp non vuole andare via

In uscita, intanto, la Roma aveva intavoltato una trattativa con il Genoa per il passaggio di Rick Karsdorp in prestito con diritto di riscatto. Dopo i mesi trascorsi al Feyenoord, però, il difensore olandese ha deciso di voler provare a giocarsi le sue chance con Paulo Fonseca, visto anche l’ottimo precampionato disputato. Per questo motivo ha deciso di declinare l’offerta del Genoa e di far saltare la trattativa ben avviata tra i club. La Roma era già alla ricerca di un esterno che potesse sostituirlo ma ora potrà contare sulle doti del classe ’95 che, al netto degli infortuni, potrebbe essere una risorsa sia da esterno di centrocampo che da esterno difensivo.

Calciomercato Roma, l’agente di Milik è a Trigoria: si chiude

Calciomercato Roma, salta la trattativa con la Juventus?

La permanenza di Rick Karsdorp alla Roma blocca anche la trattativa che i giallorossi stavano portando avanti con la Juventus per Mattia De Sciglio. Il difensore bianconero sembrava molto vicino a trasferirsi nella capitale ma resterà con ogni probabilitò in bianconero, a giocarsi le sue possibilità con Andrea Pirlo: il ballottaggio, però, sarà molto duro da vincere con Juan Cuadrado e Danilo. La Juventus, nonostante la duttilità dell’ex Milan, non è convinta di tenerlo in rosa e intanto cerca un’altra sistemazione per incassare cifre da reinvestire e liberarsi da un ingaggio importante.

Calciomercato Roma, Under dice addio: va al Leicester

Roma, altro colpo in difesa

Chiuso con il Verona per Marash Kumbulla, la Roma ha intenzione di puntare su un altro difensore centrale. Il profilo ideale per Fonseca era e resta Chris Smalling, in uscita dal Manchester United. Però non si è ancora trovato l’accordo tra i club e allora la Roma si guarda intorno. Dalla Spagna spunta l’idea di un altro calciatore molto esperto: Nacho Fernandez del Real Madrid. Ha il contratto in scadenza nel 2022 e i giallorossi potrebbero puntare su un acquisto a titolo definitivo a cifre relativamente basse o ad un prestito con diritto di riscatto.

