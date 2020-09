Calciomercato Milan, c’è l’annuncio di Gotze

Mario Gorza annuncia il suo futuro. L’ex centrocampista del Borussia Dortmund dovrà a breve sciogliere le riserve e svelare la squadra dove giocherà nella prossima stagione.

Milan, Gotze può arrivare

Mario Gotze, ex attaccante di Bayern Monaco e Borussia Dortmund attualmente svincolato, ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla Bild del suo futuro che potrebbe essere anche al Milan in ogni caso in Italia:

“Non ho mai detto di voler lasciare la Bundesliga, in Germania ci sono squadre che punta in alto e potrei anche restare. Per me oggi l’aspetto economico non è importante, voglio rimettermi in gioco e dimostrare si essere ancora un calciatore capace di dare tanto in campo. Vorrei giocare in un club che ambisca alla Champions League”.

Ultime Milan, l’identikit è quello giusto

In passato, Gotze era stato un obiettivo di Lazio, Roma e Milan. In effetti la squadra che il centrocampista Campione del Mondo immagina potrebbe essere proprio una big italiana. Le formazioni citate, infatti, hanno storia e puntano alla Champions League. Ma occhio anche alla Fiorentina di Commisso.

Milan, asta per Gotze con la viola?

In effetti il club toscano sarebbe pronto a piazzare un colpo proprio alla Ribery, prelevando a costo zero iMario Gotze. La società di Commisso, che però in quel ruolo ha preso anche Bonaventura sempre a zero, potrebbe tornare a farsi sotto per il centrocampista. Tuttavia il Milan, in caso di cessione di Paquetà, potrebbe bussare di nuovo alla porta degli agenti dell’ex Borussia Dortmund.

A Firenze Gotze ritroverebbe il suo vecchio compagno di squadra e senatore ai tempi del Bayern Monaco, Frank Ribery. Il calciatore francese potrebbe fare da mediatore per convincere proprio il tedesco a vestire la maglia del club toscano. Oltre alla Serie A, su di lui, ci sarebbero anche altri club che militano in Spagna e Francia. In particolare Siviglia e Monaco sembrerebbero aver già intavolato trattative con gli agenti del tedesco. In Spagna Gotze potrebbe giocare al posto di Banega nella squadra vincitrice dell’Europa League e che presto si contenderà la Supercoppa Europa contro il Bayern Monaco (suo ex club) che invece ha vinto l’ultima edizione della Champions League.