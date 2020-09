Calciomercato Lazio, nuova idea per la difesa: Tare valuta

Il calciomercato di Serie A continua ad andare avanti, e in questi ultimi giorni la maggior parte delle squadre sta cercando di rinforzarsi in vari reparti. Anche la Lazio vorrebbe puntellare la rosa, e in particolare la difesa, dove ci sarà qualche possibile cambiamento. I nomi sul taccuino di Tare sono tanti, ma nelle ultime pare uno su tutti si stia avvicinando in ottica biancoceleste.

Ultime Lazio: idea Nastasic per la difesa

Tare si è sempre attivato parecchio sul mercato, e il ds biancoceleste nel corso degli anni si è dimostrato molto abile e bravo per quanto riguarda la scoperta dei giovani. I suoi colpi però hanno visto anche dei giocatori con più esperienza venire rinsaviti dalla cura Inzaghi, come ad esempio Luis Alberto e Immobile. Attenzione però a quello che può succedere in difesa stavolta, con un nome in particolare che bazzica nella testa di tutti: Nastasic. Il centrale serbo è un’idea concreta, e dalle parti di Roma si pensa seriamente all’investimento. Questa la notizia riportata poco fa da La Gazzetta dello Sport.

Mercato Lazio: Nastasic, ostacolo e prezzo

Nastasic è un obiettivo concreto per la Lazio, e chissà che Tare non voglia provare l’affondo decisivo da qui ai prossimi giorni. Il ds però conosce bene l’ostacolo più importante: le condizioni fisiche del giocatore. Il centrale dello Schalke arriva da qualche acciacco fisico, ed è possibile che debbano arrivare prima alti esami o rassicurazioni prima di proseguire con la trattativa. Intanto il costo dell’affare sarebbe piuttosto contenuto: circa 10 milioni di euro, cifra onesta considerando anche la sua buona esperienza maturata qualche anno fa in Italia. Diverse presenze con la maglia della Fiorentina, prima poi di trasferirsi in Premier con il Manchester City.

News Lazio: un difensore resta?

Intanto la Lazio pensa anche ai giocatori che ha a disposizione, e nelle scorse settimane si è parlato parecchio della situazione legata ad Acerbi. Un rinnovo dubbio e un rapporto che sembrava ormai inclinato. Tutto si è concluso però nel migliore dei modi, con il centrale che si avvicina al prolungamento di contratto.