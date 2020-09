Calciomercato Juventus, Suarez in Italia nel pomeriggio. Le ultime

Luis Suarez è pronto a sbarcare in Italia. E’ partito dopo le 13:15, con un volo diretto, dalla Spagna per arrivare in Italia, precisamente a Perugia. Nelle città umbra dovrà sostenere l’esame di lingua per ottenere la cittadinanza italiana.

Suarez pronto ad arrivare in Italia

Luis Suarez questa mattina si è allenato, regolarmente, nel centro “Ciutat Esportiva Joan Gamper” insieme al resto dei compagni di squadra, sotto gli ordini dell’olandese Ronald Koeman. Subito dopo la seduta di allenamento, verso le 13:15 è partito dalla città catalana verso l’Italia. Destinazione Perugia. Nella città umbra, il centravanti uruguaiano dovrà sostenere l’esame di lingua per ottenere il passaporto comunitario. Può essere una buona notizia per la Juventus stessa, visto che nei giorni scorsi è nato un po’ di pessimismo per la trattativa che avrebbe dovuto portare il calciatore tra le fila dei bianconeri. La campagna acquisti chiuderà il 5 ottobre e per ottenere il passaporto servono molti giorni e si potrebbe andare oltre la data di scadenza della sessione di mercato. Nei giorni scorsi il neo tecnico dei blaugrana ha confermato che il calciatore può anche non partire: “Se non dovesse andarsene vuol dire che abbiamo un giocatore in più nella nostra rosa“. Stesso discorso vale anche per Leo Messi che sembrava in procinto di lasciare il club, ma alla fine è rimasto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, oggi giornata decisiva per il nuovo attaccante

E’ atteso all’Università per stranieri di Perugia

La prova dovrà effettuarla presso l’Università per stranieri di Perugia. Secondo il quotidiano spagnolo “Mundo Deportivo” l’ex Liverpool e Ajax è offeso dal comportamento della sua dirigenza. Perché? Gli stessi lo hanno invitato a cercarsi un’altra squadra (anche perché il nuovo manager lo ha tagliato fuori dal suo progetto tecnico). Ma non è solo questo: per risolvere consensualmente il contratto, il Barcellona si rifiuta di dargli quello che gli spetterebbe, ovvero 15 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, si sblocca il colpo in attacco: ore decisive

Non è da escludere una sua permanenza nel club

Non è detto che possa partire. Il suo contratto scade nel giugno 2021 e potrebbe rimanere ancora un anno e giocarsi il posto in squadra. L’atleta sarebbe disposto anche a rimanere, a meno che non gli venga dato quanto gli spetta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Suarez: arrivano le parole di Koeman