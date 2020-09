Il calciomercato dell’Inter attende ancora sviluppi sia in estrata che in uscita. Arturo Vidal sembra ogni giorno più vicino ma l’affare resta ancora da definire, soprattutto per qualche dettaglio da definire.

Calciomercato Inter, Alli un’opzione nerazzurra?

Intanto continuano le volontà di puntare anche su un altro centrocampista al di là dell’operazione Vidal. L’Inter ha individuato in N’Golo Kanté il profilo perfetto per migliorare la mediana e ridurre definitivamente il gap con la Juventus e i club d’Europa ma il costo del cartellino del francese è troppo elevato per le casse nerazzurre. In più Frank Lampard ha dichiarato più volte incedibile il centrocampista tuttofare dei Blues. Così dall’Inghilterra avanza una nuova ipotesi per l’Inter, molto più offensiva: Dele Alli.

Calciomercato Inter, l’ex nerazzurro torna in Serie A

Calciomercato Inter, Bale spinge Alli via dagli Spurs

Nelle ultime ore il Tottenham di José Mourinho ha deciso di puntare fortemente sul ritorno di Gareth Bale a Londra. L’esterno del Real Madrid non è più contento in Spagna e ha chiaramente espresso il desiderio di tornare in Premier League, nel club dove è diventato una vera star internazionale. Il suo agente ha confessato la volontà del gallese e sta lavorando alacremente alla buona riuscita dell’affare che, presto diventerà ufficiale. Il ritorno di Bale agli Spurs, però, spinge Dele Alli sempre più lontano dal club londinese. Inoltre il nazionale inglese non ha un ottimo rapporto con José Mourinho e ciò potrebbe favorire il suo addio.

Calciomercato Inter, Skrinar in uscita: le ultime

Affare difficile per l’Inter

Il Daily Mail, intanto traccia il possibile cammino di Dele Alli che piace a mezza Europa. Il talentuoso trequartista inglese, secondo il quotidiano, è nel mirino del Paris Saint-Germain ma anche dell’Inter. Per entrambi i club, però, l’affare sarebbe molto complicato, per il fattore economico. Il cartellino di Alli è valutato tra i 40 e i 50 milioni dal Tottenham: oggi cifre improponibili per moltissimi club. L’Inter, infatti, attende prima di cedere qualche pezzo pregiato per migliorare la rosa, mentre il PSG deve concentrarsi soprattutto su un nuovo terzino sinistro dopo la rottura del crociato di Juan Bernat.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Juventus, Dzeko si avvicina: le ultime

Calciomercato Napoli, Koulibaly vicino alla permanenza