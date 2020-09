Gran colpo di mercato quello messo a segno dal Grifone. Il direttore sportivo dei rossoblu, Daniele Faggiano, sta per chiudere un’importante operazione in entrata. Il calciatore arriva dalla Premier League in prestito.

Genoa, colpo Zappacosta. Arriva in prestito dal Chelsea

E’ un Genoa scatenato quello che si sta vedendo sul mercato. Daniele Faggiano ha messo a segno un altro importante colpo, un elemento valido da aggiungere alla rosa del tecnico Rolando Maran. Dal Chelsea sta per arrivare il terzino della nazionale azzurra, Davide Zappacosta. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Roma. Poche le presenze con il team di Paulo Fonseca, visto che il calciatore è stato fuori a lungo per infortunio. Dopo lo stop per il Coronavirus il calciatore ha giocato con più continuità, ma alla fine non è stato riscattato e ha fatto ritorno in Inghilterra. A riferire di questo possibile colpo è ‘Sky Sport‘ che dà l’affare quasi per concluso. Il difensore dovrebbe arrivare a titolo temporaneo. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Serie A (dove ha già vestito la maglia del Torino e dell’Atalanta).

Battuta la concorrenza della Fiorentina

La Fiorentina di Rocco Commisso era da tempo sulle tracce del calciatore, ormai in uscita dai ‘blues’. Il manager degli inglesi, Frank Lampard, lo ha messo nella lista dei cedibili visto che non fa parte del suo progetto tecnico. Si era parlato anche di un possibile ritorno con la maglia nerazzurra dell’Atalanta. Gian Piero Gasperini è ancora alla ricerca di un terzino destro, vista la partenza di Timothy Castagne al Leicester City e aveva pensato proprio a Zappacosta.

Non solo Zappacosta, si sta per chiudere con la Juventus per un attaccante

Faggiano si sta concentrando anche per il reparto offensivo. Con la Juventus si continua a discutere del possibile arrivo dell’attaccante croato Marko Pjaca. Bisognerà vedere le volontà di quest’ultimo. Il calciatore non pare essere molto convinto della destinazione. Se non dovesse accettare altre proposte sarebbe disposto a rimanere nel club bianconero, nonostante non faccia parte del progetto di Andrea Pirlo che non lo considera un titolare.

