La Juventus continua a trattare per il rinnovo di Paulo Dybala. Il club bianconero non avrebbe ancora trovato l’intesa per il numero 10.

Notizie Juventus, per Dybala il rinnovo di avvicina

Dopo una stagione sugli scudi, ora Paulo Dybala chiede il rinnovo. Il numero 10 della Juventus vorrebbe percepire cifre simili ai suoi compagni di squadra, Ronaldo escluso.

Secondo quanto riportato da ts, l’agente del talento bianconero in scadenza tra due stagioni, Jorge Antun, è sbarcato in Italia per trovare un’intesa.

In realtà il viaggio era programmato da tempo e anzi è stato posticipato a causa della pandemia e delle difficoltà logistiche.

Il procuratore sarebbe arrivato in Italia anche all’insaputa della dirigenza bianconera, nel senso di che la cosa “non sarebbe stata concordata” con il direttore generale Fabio Paratici. Antun aveva innanzitutto desiderio di vedere Dybala dopo tanto tempo.

Dybala, perchè l’agente è in Italia?

In realtà l’agenda del procuratore di Paulo Dybala prevede alcuni incontri a Milano per parlare di nuove sponsorizzazioni e collaborazioni sul fronte del marketing, ma anche la chiusura di alcuni progetti di beneficenza che coinvolgono anche la mamma di Paulo, Alicia.

Ovviamente l’occasione sarà buona anche per parlare del contratto del calciatore visto che Antun resterà in Italia circa 3-4 settimane e da oggi a metà ottobre ogni giorno sarà buono per incontrare anche la Juventus nella persona di Paratici per parlare del futuro.

Ultime Juve, cosa chiede Dybala?

Ad oggi il ds bianconero Paratici sta provando a chiudere un buon mercato. Una volta arrivati al 5 ottobre la questione Dybala diventerà di primaria importanza: non ci si può permettere di attendere troppo per diversi motivi.

Il primo è che con il passare del tempo il rischio di perderlo aumenta ed il secondo è che la Juve più passa il tempo più partirà da una situazione di svantaggio. Nel giugno del 2022, infatti, Dybala potrebbe svincolarsi a parametro zero. Per questo senza rinnovo a luglio-agosto 2021 Dybala dovrebbe esser ceduto a prezzo di saldo. E siccome stiamo parlando di uno degli attaccanti più forti in circolazione, le squadre che potrebbero provare a prendere il calciatore non mancano.

Per quanto riguarda la parte economica, Dybala ad oggi chiede un aumento e si comincerà a trattare sulla base di 10 milioni di euro a stagione più bonus.

Leggi anche >>> Quanto vale Dybala?